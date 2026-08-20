Fast die heißeste Nacht aller Zeiten: "Höllennacht" auf Mallorca bringt die Leute um den Schlaf

Die vergangene Nacht auf Mallorca war zehn Grad wärmer als es am Donnerstag (20.8.) in Berlin tagsüber werden soll. Der spanische Wetterdienst Aemet hat mitunter eine Tiefsttemperatur von 33 Grad auf der Insel gemessen.

Am heißesten war die Nacht in Banyalbufar, wo es durch die geographischen Gegebenheiten schon früher zu einem Föhneffekt gekommen war. Doch nicht nur an der Westküste sanken die Temperaturen kaum. Auch in Palma blieben die Werte bei 29 Grad nahe der 30-Grad-Marke. Selbst in der Inselmitte waren es noch 24 Grad an der Messstation der Balearen-Universität.

Drei verschiedene Unterteilungen

Während die deutschen Meteorologen bei mindestens 20 Grad Tiefstwerten von einer Tropennacht sprechen, gehen die Spanier noch zwei Schritte weiter. Bei einer noche tórrida (brennend heiße Nacht) werden es nicht weniger als 25 Grad, bei einer noche infernal (Höllennacht) mindestens 30 Grad. Letzteres war nun der Fall.

Die Hitze in der Nacht war deutlich spürbar. Ohne Klimaanlage lag man schweißgebadet im Bett, die Fenster zu öffnen, brachte kaum etwas.

Fast ein Wetterrekord

Wie ein Aemet-Sprecher der MZ erklärte, waren heiße Fallwinde für die nächtliche Hitze verantwortlich. Mitunter sind binnen weniger Minuten die Temperaturen in die Höhe geschossen. "In Pollença ging es in Kürze von 28 auf 36 Grad hinauf."

Mit den extrem hohen Tiefstwerten schrammt Mallorca nur knapp am Wetterrekord vorbei. Dieser liegt bei 29 Grad in Palma und 33 Grad in Banyalbufar, jeweils gemessen im Jahr 2022. Die am Donnerstagmorgen veröffentlichten Temperaturen seien jedoch noch nicht die Tiefstwerte, so der Sprecher. "In den Stunden danach sind sie noch etwas gefallen." Auf 28,7 in Palma und 32 Grad in Banyalbufar.

Die vergangene Nacht reiht sich in einen extrem heißen August ein. "Von 20 Nächten waren 19 tórridas, also über 25 Grad", so der Sprecher. Der Rekord liegt hier bei 21 Nächten, ebenfalls aus dem Jahr 2022. "Da können wir davon ausgehen, dass der geknackt wird."