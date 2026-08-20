„Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren“: Neue Einzelheiten zum vermissten deutschen Rentner auf Mallorca bekannt

Seit dem 31. Juli wird der deutsche Rentner Hans Peter Harke auf Mallorca vermisst. Der 72-Jährige brach alleine in Campos zu einem Fahrradausflug auf und kehrte seitdem nicht zurück. Seine Tochter gab nun weitere Einzelheiten zu ihrem Vater bekannt und hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Deutsche froh und munter auftaucht.

"Ich habe eine DNA-Probe bei der Guardia Civil hinterlegt", sagte Eve W. der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Sollte ihr Vater auftauchen, könnte so seine Identität festgestellt werden.

Kein Spanisch, einsetzende Demenz und neues Fahrrad

Der Rentner kommt aus Baden-Württemberg. Er spricht kein Spanisch und hat mit einer einsetzenden Demenzerkrankung zu kämpfen. Ein Arzt habe die zwar noch nicht diagnostiziert, Anzeichen seien aber da, sagte die Tochter.

Mit diesem Plakat sucht Eve W. nach ihrem Vater Hans Peter Harke. / Privat

Bis zum vergangenen November lebte der frühere Stahlarbeiter, der in einer Gewerkschaft tätig war, alleine in der Heimat in einer Mietswohnung. "Dort wurde er rausgeworfen, weil er die Wände angemalt hatte", sagte die Tochter, die ihren Vater bei sich und der Mutter, mit der nicht länger zusammen war, aufnahm.

Auf der Finca in Campos habe sich Hans Peter Harke schnell zurechtgefunden. "Er ging alleine im Ort spazieren und kam immer wieder zurück", sagte Eve. Um seine Mobilität zu erhöhen, kaufte sie ihm am 28. Juli ein gebrauchtes Fahrrad. Die ersten Ausflüge machten Tochter und Vater gemeinsam. Am 31. Juli zog der Deutsche alleine los.

Handy kürzlich verloren

Eine Woche vor dem Verschwinden hatte Hans Peter Harke sein Handy verloren, das ihm die Tochter erst kurz zuvor geschenkt hatte. "Es gibt daher keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren", sagte Eve W.. Ihr Vater sei jedoch ein kräftiger Mann, der sein ganzes Leben Sport getrieben habe. Darin begründet sich ihre Hoffnung, dass er gesund aufgefunden wird.

Die Guardia Civil suchte nach ihm und setzte unter anderem einen Hubschrauber und Drohnen ein. Die Suche wurde mittlerweile aber eingestellt. Wenn Sie Hinweise auf den Aufenthaltsort von Hans Peter Harke haben, wenden Sie sich an Eve W. unter der Handynummer +34 673 11 69 14 oder an die Guardia Civil.

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