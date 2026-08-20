Wetterdienst erhöht Warnstufe: Wann das Unwetter Mallorca erreichen soll

Das ging fix. Der spanische Wetterdienst Aemet ist binnen kurzer Zeit auf die Warnstufe Orange hochgegangen. Die zweithöchste Unwetterwarnung gilt am Donnerstagabend (20.8.) bis hinein in die frühen Morgenstunden des Freitags.

Konkret warnt Aemet von 20 bis 4 Uhr vor Starkregen und Gewitter. Bis zu 40 Liter Niederschlag pro Stunde und Quadratmeter sind möglich. Zudem stürmt der Wind mit bis zu 100 km/h. Schon vorher gilt inselweit die niedrigere Warnstufe Gelb.

Gegen 16.30 Uhr setzte der Regen in Palma ein. Es bleibt abzuwarten, wie heftig die Unwetterfront Mallorca trifft. Laut Wetterradar nähern sich die Gewitterwolken von Südwesten. Ein Großteil des Gewitters und Regens dürfte über dem Meer abgehen.

Nach derzeitiger Prognose wird es ab etwa 20 Uhr ungemütlich. Der Süden und die Ostküste könnten verschont bleiben. Gegen Mitternacht müsste das Unwetter weiterziehen. Die Notrufzentrale rät dazu, auf Aktivitäten im Freien zu verzichten.

Am Freitag wird es überwiegend sonnig. Ein paar Tropfen sind als Nachzügler quasi noch möglich. Von 10 bis 18 Uhr gilt die Regenwarnstufe Gelb, was eher als Vorsichtsmaßnahme zu verstehen ist.

Obacht ist auch an den Küsten geboten, wo wegen des Sturms die Warnstufe Gelb gilt. Besser ist es, am Donnerstagabend auf ein Bad im Meer zu verzichten.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Temperaturen ändern sich durch den Wetterumschwung wenig. Tagsüber wird es etwas kühler. Die hohen Wassertemperaturen des Mittelmeers sorgen für heiße Nächte auf Mallorca. Ganz so extrem wie die Nacht auf Donnerstag dürfte es aber nicht mehr werden.

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Für den Samstag gelten nach derzeitiger Prognose keine Warnstufen. Ein paar Wolken sind am Himmel zu entdecken. Regen kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Tagsüber werden es um die 35 Grad, nachts bleiben die Temperaturen über der 20-Grad-Marke.