19 gestohlene Roller in verlassener Fabrik auf Mallorca entdeckt – Spur führt bis nach Senegal

Die Guardia Civil hat in einer verlassenen Fabrik in der Gemeinde Selva auf Mallorca 19 gestohlene Motorroller sichergestellt. Die Fahrzeuge waren in Palma entwendet worden und sollten nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich zerlegt in den Senegal gebracht werden. Ein 50 Jahre alter Mann wurde festgenommen.

Die Ermittler der Guardia Civil in Inca waren auf die Spur des mutmaßlichen Lagers gekommen, nachdem auf Mallorca vermehrt kleinere Motorroller gestohlen worden waren. Die Nachforschungen deuteten darauf hin, dass viele der in Palma entwendeten Fahrzeuge in eine illegale Werkstatt auf dem Land gebracht, dort zerlegt und anschließend außer Landes geschafft wurden.

Demontage hatte schon begonnen

Als die Beamten auf die Fahrzeuge in der verlassenen Fabrik stießen, hatte die Demontage schon begonnen. Die Kennzeichen waren entfernt worden, anhand der Fahrgestellnummern konnten die Ermittler jedoch feststellen, dass sämtliche Fahrzeuge zwischen April und Juni in Palma gestohlen worden waren. Die Guardia Civil konnte die Besitzer der Motorroller ausfindig machen. Sie erhielten ihre Fahrzeuge zurück.

Hinweise auf den geplanten Bestimmungsort fanden die Beamten bei der Untersuchung der Verpackungen und Beschriftungen einzelner Teile. Demnach sollten diese in den Senegal gebracht werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Roller dort wieder zusammengesetzt und anschließend erneut in Verkehr gebracht werden sollten.

Die Ermittlungen dauern an. Die Guardia Civil versucht nun, die Diebe der Motorroller dingfest zu machen.

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