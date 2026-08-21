Bilanz des Unwetters auf Mallorca: Umgestürzte Bäume, treibende Boote und Überschwemmungen
Auf Mallorca kamen es zu den meisten Vorfällen
Die Notrufzentrale 112 hat zwischen Donnerstag (20.8.), 14 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, insgesamt 75 Einsätze im Zusammenhang mit den Unwettern auf Mallorca und den Nachbarinseln registriert. Davon entfielen 31 auf Mallorca, 27 auf Menorca, 14 auf Ibiza und drei auf Formentera.
Am häufigsten rückten die Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume aus. 19 Bäume stürzten auf Fahrbahnen, weitere 14 an anderen Orten. Hinzu kamen acht Meldungen über Ausfälle grundlegender Versorgungsdienste, sieben wegen herabgestürzter Elemente im öffentlichen Raum, fünf wegen Hindernissen oder Flüssigkeiten auf der Fahrbahn sowie vier wegen Gefahr herabfallender Teile. Die Einsatzkräfte kümmerten sich außerdem um vier auf dem Meer treibende Boote, zwei Überschwemmungen in Gebäuden oder Geschäften und zwei Motorradunfälle. Hinzu kamen einzelne Vorfälle wie eine überflutete Straße, eine Person in Seenot und mehrere Brände.
Die meisten Einsätze gab es in Manacor mit sieben Fällen, gefolgt von Felanitx mit sechs. In Calvià und Sant Llorenç wurden jeweils drei Vorfälle gemeldet.
13 Einsätze am Morgen noch nicht abgeschlossen
Um 6 Uhr am Freitagmorgen waren 13 Einsätze balearenweit noch nicht beendet. In Felanitx, Sant Llorenç, Ses Salines bestanden weiterhin Probleme mit grundlegenden Versorgungsdiensten. Außerdem waren vier Einsätze wegen umgestürzter Bäume, zwei wegen herabgestürzter Elemente im öffentlichen Raum und einer wegen eines überschwemmten Geschäfts noch offen.
Die Notrufzentrale weist darauf hin, dass Meldungen über unterbrochene Versorgungsdienste nicht zwangsläufig einen großflächigen Ausfall oder eine hohe Zahl betroffener Nutzer bedeuten. Sie besagen lediglich, dass in den genannten Gemeinden entsprechende Probleme gemeldet wurden.
- „Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren“: Neue Einzelheiten zum vermissten deutschen Rentner auf Mallorca bekannt
- Wetterdienst erhöht Warnstufe: Wann das Unwetter Mallorca erreichen soll
- Fast die heißeste Nacht aller Zeiten: 'Höllennacht' auf Mallorca bringt die Leute um den Schlaf
- Zu lange mit ausländischem Nummernschild auf Mallorca unterwegs: Polizei kassiert Auto an der Playa de Palma ein
- Der jährliche Mallorca-Urlaub: Wie und wo sich Cristiano Ronaldo auf der Insel erholt
- Ein Potpourri an Warnstufen: So verrückt soll das Wetter auf Mallorca in den kommenden Tagen werden
- Drama auf Mallorca: Hund Tequila stirbt in den Armen von „Goodbye Deutschland“-Kathrin – einen Tag später kommt Thommy aus dem Krankenhaus
- 23 Jahre nach dem Abrissbescheid: Schwarzbau auf Mallorca muss jetzt doch weg