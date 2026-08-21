Bilanz des Unwetters auf Mallorca: Umgestürzte Bäume, treibende Boote und Überschwemmungen

Die Notrufzentrale 112 hat zwischen Donnerstag (20.8.), 14 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, insgesamt 75 Einsätze im Zusammenhang mit den Unwettern auf Mallorca und den Nachbarinseln registriert. Davon entfielen 31 auf Mallorca, 27 auf Menorca, 14 auf Ibiza und drei auf Formentera.

Am häufigsten rückten die Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume aus. 19 Bäume stürzten auf Fahrbahnen, weitere 14 an anderen Orten. Hinzu kamen acht Meldungen über Ausfälle grundlegender Versorgungsdienste, sieben wegen herabgestürzter Elemente im öffentlichen Raum, fünf wegen Hindernissen oder Flüssigkeiten auf der Fahrbahn sowie vier wegen Gefahr herabfallender Teile. Die Einsatzkräfte kümmerten sich außerdem um vier auf dem Meer treibende Boote, zwei Überschwemmungen in Gebäuden oder Geschäften und zwei Motorradunfälle. Hinzu kamen einzelne Vorfälle wie eine überflutete Straße, eine Person in Seenot und mehrere Brände.

Die meisten Einsätze gab es in Manacor mit sieben Fällen, gefolgt von Felanitx mit sechs. In Calvià und Sant Llorenç wurden jeweils drei Vorfälle gemeldet.

Ein umgestürzter Baum. / DM

13 Einsätze am Morgen noch nicht abgeschlossen

Um 6 Uhr am Freitagmorgen waren 13 Einsätze balearenweit noch nicht beendet. In Felanitx, Sant Llorenç, Ses Salines bestanden weiterhin Probleme mit grundlegenden Versorgungsdiensten. Außerdem waren vier Einsätze wegen umgestürzter Bäume, zwei wegen herabgestürzter Elemente im öffentlichen Raum und einer wegen eines überschwemmten Geschäfts noch offen.

Die Notrufzentrale weist darauf hin, dass Meldungen über unterbrochene Versorgungsdienste nicht zwangsläufig einen großflächigen Ausfall oder eine hohe Zahl betroffener Nutzer bedeuten. Sie besagen lediglich, dass in den genannten Gemeinden entsprechende Probleme gemeldet wurden.