"Die Kinder hatten große Angst": So rettete ein Ortspolizist auf Mallorca vier Minderjährige aus den Flammen

„Die Kinder hatten große Angst, weil überall dichter Rauch war und sie das Haus nicht verlassen konnten.“ So beschreibt Manuel Gallardo, Chef der Ortspolizei von Santa Margalida im Norden von Mallorca, die dramatische Rettung von vier Minderjährigen – drei kleinen Kindern und einem Jugendlichen – sowie einer Frau nach einem Brand am Montagmorgen (24.8.) in Can Picafort. Dank des schnellen Eingreifens blieben alle unverletzt und erlitten keine Rauchvergiftung.

Der Brand war gegen 10.30 Uhr in einem Sportbekleidungsgeschäft im Untergeschoss an der Kreuzung Avinguda Centre/José Trias ausgebrochen. Eine Streife der Ortspolizei war gerade in der Nähe unterwegs, als die Beamten Rauch aus dem Geschäft aufsteigen sahen. Kurz darauf zog der Qualm in die darüberliegenden Wohnungen.

Viel schwarzer Rauch

Gallardo und ein Beamter der Guardia Civil eilten zu dem Gebäude. Anwohner berichteten ihnen, dass sich in einer Wohnung mehrere Kinder und in einer anderen eine Frau befänden. „Als durch das Feuer die Scheiben des Geschäfts barsten, stieg eine große Menge schwarzen Rauchs nach oben“, erzählt Gallardo. Da das Treppenhaus bereits völlig verraucht war, mussten die Einsatzkräfte einen anderen Weg finden.

Das Feuer sorgte für viel Aufsehen in Can Picafort. / DM

„Der Kollege von der Guardia Civil und ich sind hinten über eine Mauer geklettert. So konnten wir die Kinder und die Frau nach draußen bringen“, berichtet der Polizeichef. Anschließend hätten sie überprüft, ob sich noch weitere Personen im Gebäude befanden. Danach übernahm die Feuerwehr.

Kinder zu verängstigt, um das Haus zu verlassen

Zunächst seien die Kinder zu verängstigt gewesen, um das Haus zu verlassen. „Als sie uns hörten, kamen sie schließlich mit uns mit, und wir konnten sie hinausbringen.“ Die gesamte Rettungsaktion dauerte nach Angaben Gallardos rund zehn Minuten. „Die Treppe konnte man nicht benutzen. Sie war voller Rauch, man konnte dort nicht einmal atmen.“

Unterstützt wurden die beiden Beamten von Mohamed, einem Geschäftsinhaber aus der Umgebung, sowie einem britischen Feuerwehrmann, der zufällig außer Dienst vor Ort war. Gemeinsam halfen sie dabei, die Minderjährigen und die Frau in Sicherheit zu bringen.

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