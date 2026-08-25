Nach dem Regen: Jetzt kehren die Hitzewarnungen auf Mallorca zurück

Der Regenguss am Montag hat auf Mallorca letztlich nur zwischen einem und sechs Litern Niederschlag pro Quadratmeter hinterlassen. Wie der spanische Wetterdienst Aemet mitteilte, spülten die Regentropfen Saharastaubkörner herab. Nun gilt erstmal wieder eine Hitzewarnung. Im Wochenverlauf könnte es erneut ein wenig tröpfeln.

In der Nacht auf Dienstag unterschieden sich die Tiefstwerte extrem. In Campos und Banyalbufar sanken die Temperaturen bei 28 Grad im Vergleich zum Tag zuvor kaum. In den Bergen von Lluc waren es angenehme 16 Grad.

Am Dienstag gilt im Norden und Osten Mallorcas die Warnstufe Gelb wegen Hitze. Bis zu 36 Grad sollen es zwischen 12 und 19 Uhr werden. In der Inselmitte und im Süden werden es zwischen 32 und 34 Grad.

Der Wind weht mäßig aus südwestlicher Richtung. Die Sonne lacht am wolkenfreien Himmel. An den Stränden ist mit Wassertemperaturen um die 29 bis 30 Grad zu rechnen. Laut Aemet herrscht an der Playa de Palma stärkerer Wellengang.

Donnerstag und Freitag dürfte es regnen

Die Temperaturen in der Nacht bleiben konstant. Am Mittwoch gelten laut aktueller Prognose keine Wetterwarnungen. Dabei werden es laut Aemet 37 Grad in der Inselmitte.

Ein paar Wolken tauchen am Himmel auf. Es gibt eine sehr geringe Chance auf Regen und Gewitter. Wieder wäre es der sogenannte Schlammregen, sprich der Saharastaub wird herab gespült.

Am Donnerstag steigt die Regenwahrscheinlichkeit. Vormittags sind es in Palma und Inca 80 Prozent, in Alcúdia 85 Prozent. Am Nachmittag sinkt sie wieder. Gewitter können nicht ausgeschlossen werden. Auch am Freitag dürfte es etwas regnen. Das Wochenende wird sonnig.

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Mit Temperaturstürzen ist in der restlichen Woche nicht zu rechnen. Sprich tagsüber liegen die Temperaturen im hohen 30er-Bereich, nachts gibt es Tropennächte. Wahrscheinlich kühlt es dann erst langsam im Laufe des Septembers ab.