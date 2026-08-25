Vermisste Deutsche auf Mallorca aufgetaucht: "Es geht ihr den Umständen entsprechend gut"

Die auf Mallorca vermisste deutsche Urlauberin Lisa B. ist am Dienstag (25.8.) wieder aufgetaucht. "Sie sitzt schon bei uns im Auto. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut", sagte ihre Schwester der MZ. Die 24-Jährige hatte sich drei Wochen lang nicht bei ihrer Familie gemeldet. In der Vergangenheit hatte die junge Frau mit Drogenproblemen zu kämpfen.

Lisa B. war nach einem Entzug Ende Juli mit ihrem Freund per Fähre auf die Insel gereist, wo sie den Kopf freibekommen wollte. Im Urlaub lernte sie neue Leute kennen und ließ ihren Partner sitzen, der alleine die Heimreise antrat. Die Familie befürchtete, dass die junge Frau rückfällig geworden war.

Auf die Vermisstenanzeige am Sonntag meldeten sich viele Augenzeugen, die Lisa B. gesehen und sogar mit ihr gesprochen hatten. Sie war von Alcúdia weiter nach Palma gezogen. Dort sah sie am Dienstag ein deutscher Urlauber, der die Schwester anrief und das Telefon an die 24-Jährige weitergab. Mit ihrer Familie, die extra auf die Insel gereist ist, geht es nun gemeinsam zurück in die Heimat nach Augsburg.

Deutscher Rentner weiterhin vermisst

Unbekannt ist weiter der Aufenthaltsort des 72-jährigen Hans Peter Harke. Der deutsche Mallorca-Resident, der seit Ende 2025 auf der Insel lebt, unternahm am 31. Juli gegen 10 Uhr von der familieneigenen Finca in der Gemeinde Campos aus eine Fahrradtour. Seither wurde er nicht mehr gesehen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er kurze Sportkleidung, Sportschuhe und eine Brille.

Seine Tochter Eve W. erklärt gegenüber der MZ, dass ihr Vater an jenem Tag keinen Rucksack mit sich hatte. Sein Portemonnaie mit den Ausweisdokumenten trug er ebensowenig bei sich wie Wasser oder Lebensmittel. "Er wollte wohl nur kurz das neue Fahrrad ausprobieren." Laut W. habe die Guardia Civil bereits mit Drohnen und Hubschraubern nach Harke gesucht. Da diese jedoch erfolglos blieb, wurde die aktive Suche mittlerweile eingestellt.

Hans Peter Harke / privat

Wenn Sie Hinweise auf den Aufenthaltsort von Hans Peter Harke haben, wenden Sie sich an Eve W. unter der Handynummer +34 673 11 69 14 oder an die Guardia Civil.