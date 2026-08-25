Volleyballtrainer festgenommen, der auf Mallorca ein Mädchen vergewaltigte und schwängerte

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen 25-Jährigen festgenommen, der ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt und geschwängert haben soll. Das geht aus einer am Dienstag (25.8.) verschickten Pressemitteilung hervor.

Bei dem Mann handelt es sich um den Volleyballtrainer des Mädchens. Zu dem Vorfall kam es bereits im Juni, erst am vergangenen Freitag wurde er angezeigt. Der Mann lud die 15-Jährige und eine Freundin zum Essen zu sich nach Hause ein. Als die Freundin ging, nahm der Mann das Mädchen zu sich ins Zimmer.

Familie bemerkte komisches Verhalten

Dort soll er von ihr verlangt haben, sich auszuziehen. Als sie sich weigerte, vergewaltigte er sie. Dabei zwang er das Mädchen, ruhig zu sein, da sich seine Mutter in einem anderen Zimmer befände. Nach dem Vorfall kontaktierte der Mann das Mädchen immer wieder, das ihn blockierte.

Verwandte nachrichten

Der Familie fiel auf, dass sich das Verhalten der 15-Jährigen radikal veränderte. Als es ihr schlecht ging und sie das Krankenhaus aufsuchte, entdeckten die Ärzte die Schwangerschaft. Das Mädchen trieb das Kind ab, die Vergewaltigung kam ans Licht. Der Mann muss sich nun wegen der Vergewaltigung einer Minderjährigen vor Gericht verantworten.