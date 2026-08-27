Familie im eigenen Haus mit dem Tod bedroht und gefesselt: Polizei schnappt mutmaßliche brutale Räuberbande auf Mallorca

Die Nationalpolizei hat am Dienstag (25.8.) auf Mallorca drei Männer festgenommen, die eine Familie in ihrem Wohnhaus zwischen Son Puig und Son Roqueta in Palma brutal überfallen haben sollen.

Der Überfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am vergangenen Freitagnachmittag (21.8.) gegen 14.30 Uhr. Demnach trugen die drei Männer Arbeitskleidung, Bauhelme und Sonnenbrillen. Als sie in das Haus eindrangen, trafen sie zunächst auf die drei Töchter. Die Mädchen begannen zu schreien. Daraufhin packte einer der Täter eine von ihnen am Hals, richtete eine Pistole auf sie und forderte sie auf, still zu sein.

Familie mit dem Tod bedroht und gefesselt

Insgesamt wurden drei Verdächtige festgenommen / Nationalpolizei

Durch die Schreie aufmerksam geworden, kamen die Eltern hinzu. Die Täter richteten ihre Waffen auch auf sie, drohten der gesamten Familie mit dem Tod und befahlen allen, sich auf den Boden zu legen. „Auf den Boden. Wenn ihr euch bewegt, bringen wir euch um“, sollen sie gerufen haben. Einer der Männer brachte den Vater anschließend gewaltsam mit seiner Familie in ein Zimmer.

Dort fesselten die Täter die fünf Familienmitglieder. Sie zwangen den Hausbesitzer, ihnen das vorhandene Bargeld auszuhändigen. Anschließend ging einer der Männer in ein anderes Zimmer, in dem sich der Tresor befand. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter dessen Standort genau kannten. Sie nahmen den Tresor mit und verließen das Haus. Neben rund 26.000 Euro Bargeld sollen sie auch einen teuren Ring erbeutet haben.

Verdächtiger hatte früher in dem Haus gearbeitet

Die Familie erstattete Anzeige und die Nationalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Dabei fanden die Beamten heraus, dass die Männer mit einem Transporter eines Unternehmens zum Haus gefahren waren. Die Verantwortlichen der Firma hatten weder die Nutzung des Fahrzeugs erlaubt noch davon gewusst. Im Verlauf der Ermittlungen identifizierte die Polizei die drei mutmaßlichen Täter sowie weitere Personen, die mit dem Überfall in Verbindung stehen sollen.

Einer der Hauptverdächtigen hatte in der Vergangenheit Arbeiten in dem überfallenen Haus ausgeführt. Deshalb wusste er nach Erkenntnissen der Polizei genau, wo sich der Tresor befand. Einen Verdacht gegen eine Angestellte des Haushalts schlossen die Ermittler dagegen vollständig aus.

Am Dienstag nahm die Nationalpolizei die drei mutmaßlichen Räuber fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei schließt weitere Festnahmen nicht aus. /somo

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