Wetter auf Mallorca: Die Insel ist unter einer Staubwolke gefangen

Herkömmliche Wolken sind am Donnerstag (27.8.) kaum am Himmel über Mallorca zu finden. Und doch ist der Tag ziemlich grau. Das liegt am Saharastaub, den es mal wieder in Richtung der Insel getrieben hat. Bereits bei den vergangenen leichten Regenschauern sahen Autos und Terrassen im Anschluss entsprechend schmutzig aus.

Mittlerweile dürfte Mallorca den Hitzerekord in Sachen heißen Nächten im August gebrochen haben. Zuletzt waren es 19 von 20 sogenannte brennend heiße Nächte mit Tiefstwerten von mindestens 25 Grad. Da dürften nun einige Tage hinzugekommen sein, weshalb der bisherige Rekord von 21 solcher Nächte eingestellt sein dürfte.

Die Saharastaubwolke, die auf der Karte des Wetterdienstes Aemet zu sehen ist, verdeckt zwar die Sonne, kühler wird es allerdings deshalb kaum. Am Donnerstag ist mit 35, im Norden mitunter 36 Grad zu rechnen. Wenngleich diese Temperatur die Grenze für eine Hitzewarnung ist, hat Aemet bislang keine ausgegeben.

Gegen Abend kann es hin und wieder tröpfeln. Nieder geht dann wieder der sogenannte Schlammregen, da die Tropfen mit Saharastaub versetzt sind. Gewitter können nicht ausgeschlossen werden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd-Südwest.

Etwas kühler am Freitag

In der Nacht ist wieder Schwitzen angesagt. Am Freitag dürfte es durch die Staubwolke ähnlich diesig weitergehen. Normale Wolken sind weiter eher Mangelware. Die Temperaturen sollen sinken und sich nur noch knapp über der 30-Grad-Marke bewegen. Auch nachts könnte es sogar unter die 20-Grad-Marke gehen.

Schon am Wochenende steigen die Temperaturen erneut. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt und es scheint nur noch die Sonne, falls sich der Saharastaub langsam verzieht.

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