Meterhohe Flammen bei Portitxol: Insassen von brennender Yacht retten sich auf anderes Schiff
Der Brand einer Elektro-Segelyacht hat am Freitagnachmittag (28.8.) für viel Aufregung in der Bucht von Palma gesorgt.
In der Nähe von Portixol ist am Freitagnachmittag (28.8.) eine Elektro-Segelyacht in Flammen aufgegangen. Die Insassen konnten schnell von einem anderen Boot gerettet werden, doch die weithin sichtbar schwarze Rauchsäule und die hohen Flammen sorgten für Aufsehen zu Wasser und zu Land.
Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" unter Berufung auf die Rettungskräfte berichtet, waren gegen 17 Uhr die Lithiumbatterien dees 16 Meter langen Schiffs "The Third Man" in Brand geraten. Die Flammen ließen sich nicht löschen, deshalb aktivierten die Einsatzkräfte umgehend ein Notfallprotokoll.
Komplizierte Löscharbeiten
Über dem Schiff stieg innerhalb kurzer Zeit dichter schwarzer Rauch auf. Ein Boot näherte sich der „The Third Man“ und brachte alle Menschen an Bord in Sicherheit. Nach einem SOS-Ruf rückte die spanische Seenotrettung Salvamento Marítimo mit dem Löschboot „Salvamar Libertas“ aus. Auch die Hafenlotsen wurden mobilisiert. Später übernahm ein Patrouillenboot des Seeverkehrsdienstes der Guardia Civil ihren Einsatz.
Die Löscharbeiten erwiesen sich als kompliziert, weil das Feuer in den Lithiumbatterien immer wieder aufflammte. Die Einsatzkräfte versuchten zugleich zu verhindern, dass die Segelyacht sank. Die Seenotrettung schickte deshalb zusätzlich das Schiff „Marta Mata“ zum Einsatzort. Es sollte die „The Third Man“ an Land schleppen. Ob die Insassen Verletzungen davontrugen, ist bisher nicht bekannt.
Viel Aufsehen
Auch Auswanderer-Beraterin Doris Kirch war um kurz nach 17 Uhr vom Ufer aus auf den Brand aufmerksam geworden und veröffentlichte ein Live-Video bei Facebook. "Es qualmt und qualmt und niemand kommt, Wahnsinn", gibt sie auf MZ-Anfrage bekannt. "Hoffentlich befindet sich niemand darin und es wurde niemand verletzt."
Meterhohe Flammen
Kurze Zeit später zeigt ein anderes Video in den sozialen Netzwerken, wie sich ein Löschboot dem Brand nähert. Wie auf den verschiedenen Bildern zu sehen ist, stachen aus dem Boot meterhohe Flammen. Das Gefährt selbst befand sich während des Vorfalls recht weit vom Ufer entfernt im Wasser.
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