Saharastaub zieht ab, Sonne kommt zurück: Bis zu 35 Grad am Wochenende auf Mallorca

Noch liegt auf der Insel etwas Saharastaub in der Luft und es lohnt sich noch nicht, das Auto zu waschen.

Zum Beginn des Wochenendes schließt der spanische Wetterdienst örtliche leichte Schauer mit Schlammregen nicht gänzlich aus. Der Himmel wird am Wochenende aber wieder klarer sein.

Die Temperaturen tagsüber steigen am Samstag (29.8.) im Vergleich zum Vortag leicht an. Spitzenreiter sind mit 33 Grad Höchsttemperatur Sineu, Inca, Santa María del Camí und Porreres.

Der Wind weht zunächst aus Norden und dreht dann nach Osten. Es ist den ganzen Tag über weitgehend sonnig, nur vereinzelt sind ab dem Mittag Wolken am Himmel zu sehen.

Nachts wird es an vielen Orten wieder kälter. Für die Balearen-Hauptstadt etwa sind 23 Grad gemeldet, für Sa Pobla 21 Grad, für Lluc sogar nur 19 Grad.

Nachts wird es endlich wieder kühler. / Simone Werner

Bestes Strandwetter

Am Sonntag (30.8.) ist dann Sonne satt und bestes Strandwetter angesagt. Fast überall auf der Insel ist der Himmel den ganzen Tag über wolkenlos. Inca hält mit 35 Grad den Temperatur-Höchstwerte-Rekord. Auch für Sa Pobla, Pollença und Sineu sind 34 Grad gemeldet.

An den Küsten weht ein leichter Wind, der gen Nachmittag in Richtung Süden dreht. Nachts sinken die Temperaturen in einigen Orten auf Werte unter 20 Grad. Für Sa Pobla etwa sind 19 Grad gemeldet. Endlich wieder durchschlafen, ohne das frisch bezogene Bett einzuschwitzen!

Sonniger Wochenstart

Die neue Woche beginnt am Montagvormittag (31.8.) mit einem Sonne-Wolken-Mix. Ab dem Mittag strahlt die Sonne als alleiniger Protagonist am Himmel. Es bleibt trocken. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag.

Inca und dieses Mal auch Porreres schaffen es auf 35 Grad. Sóller und Santa María del Camí liegen mit 34 Grad dicht dahinter. Nachts bleibt es mit zwischen 19 und 21 Grad vergleichsweise kühl.

Der Wind bläst aus Norden und Nordosten.