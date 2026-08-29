Hat sie eine deutsche Seniorin nach ihrem Tod bestohlen? Guardia Civil ermittelt gegen Pflegerin auf Mallorca

Die Guardia Civil auf Mallorca ermittelt gegen eine 61-jährige Britin wegen des Verdachts der Unterschlagung und des Betrugs. Die Frau hatte in Artà eine alleinlebende 87-jährige Deutsche betreut, die am 19. Juli tot in ihrem Bett gefunden wurde.

Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Angehöriger der Verstorbenen bei der späteren Überprüfung des Bankkontos zwei Bargeldabhebungen über jeweils 600 Euro. Sie waren am 19. und 20. Juli vorgenommen worden.

Pflegerin kannte PIN der älteren Dame

Die dafür verwendete Bankkarte befand sich in einer Geldbörse in der Wohnung der Verstorbenen. Laut Anzeige hatte die Pflegerin die Karte zu Lebzeiten regelmäßig genutzt, wenn sie im Auftrag der Frau Einkäufe oder andere Besorgungen erledigte. Deshalb kannte sie auch die PIN.

Zudem verfügte die Betreuerin über einen Wohnungsschlüssel, den sie nach dem Tod der 87-Jährigen weiterhin besessen haben soll. Damit hatte sie nach Darstellung der Guardia Civil Zugang zu der Bankkarte.

Die Beamten in Artà leiteten daraufhin Ermittlungen ein. Die Pflegerin wird nun als mutmaßliche Täterin wegen Unterschlagung und Betrugs geführt.