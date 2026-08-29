"Das ist eine deutsche Neonazi": Kutscher in Palma beschimpft und attackiert Mallorca-Urlauberin

Weil sie einen Kutscher auf Mallorca darum gebeten hat, seinen Tieren Wasser zu geben, ist eine deutsche Urlauberin in Palma aufs Übelste beleidigt und attackiert worden. Den Vorfall, der sich laut der Story der Influencerin @xeniadenise am Freitag (28.8.) in der Altstadt abgespielt hat, hat die junge Frau auf ihrem Instagram-Kanal dokumentiert. Eine Begleiterin filmte die gesamte Szene.

Wie auf dem Video zu sehen ist, spricht die Urlauberin auf dem Carrer Conquistador unterhalb der Kathedrale von Palma einen Kutscher an und bittet ihn, seinen Tieren Wasser zu geben. "Just give the horse something to drink" und "I can call the police" sagt die Urlauberin in ruhigem Ton zu dem Kutscher, der sie währenddessen bereits mit seinem Handy filmt und sie beleidigt.

Beschimpfungen auf Deutsch und Englisch

Sie solle zu McDonald's gehen und einen Burger essen. Immer wieder ruft der Kutscher "Scheiße" oder "Nur essen Fleisch". Nach einer kurzen Zeit hat der ältere Mann dann genug und ruft "Das ist nicht normal" und "Ich working, then she come" und "It's not possible working".

Immer wieder fuchtelt er der jungen Frau mit seinem Smartphone beinahe im Gesicht herum, ein anderer Kutscher steht völlig ungerührt daneben und tippt auf seinem Handy herum. Dann nimmt der Kutscher seine Wasserflasche, schüttet der Influencerin den Inhalt ins Gesicht und in den Ausschnitt und schreit: "That is nicht normal, ist eine deutsche Neonazi". Die junge Frau bleibt völlig perplex stehen, wehrt sich aber nicht und wird auch nicht ausfällig.

Abgemagertes Pferd zieht später Urlauber durch die Stadt

Die Begleiterin ruft daraufhin: "Ich hab alles gefilmt, das kommt schön auf TikTok. Dann kommt hier keiner mehr hin." Auf dem Video ist nicht zu sehen, was danach passiert.

Aber in einer weiteren Story postet die Urlauberin, dass der Kutscher kurz danach tatsächlich eine Urlaubergruppe an Bord nimmt und losfährt. Das Pferd sieht zumindest auf dem Foto abgemagert aus.

Die Urlauberin postet noch ein Video ihrer zitternden Hand und schreibt dazu: "Bin auch voll am Zittern, weil ich so Adrenalin hab. Hatte keine Angst vor dem Typen, aber die Situation war schon crazy."

So ist die Situation der Pferdekutschen

Auf Mallorca gibt es seit Jahren Auseinandersetzungen um die Kutschpferde. Immer wieder kritisieren Tierschützer, dass die Tiere vor allem im Sommer stundenlang in der Hitze stehen und Urlauber durch die Stadt ziehen müssen.

Mehrere Orte auf Mallorca haben inzwischen die Pferdekutschen durch Elektrokutschen ersetzt oder den Umstieg bereits beschlossen, in Palma wurde im März 2026 ebenfalls ein Umstieg auf Elektrokutschen beschlossen. Bisher allerdings tut sich dahingehend wenig.