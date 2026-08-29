Schlimmer Unfall auf der Serpentinenstrecke: Radsportler verliert auf Mallorca beinahe sein Leben

Folgenschwerer Verkehrsunfall mit einem Rennradfahrer auf Mallorca: Ein Radsportler ist am Samstagmittag (29.8.) auf der Serpentinenstrecke zwischen Caimari und Lluc in der Serra de Tramuntana lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtet das Online-Portal "Crónica Balear". Demnach ereignete sich der Unfall gegen 12.20 Uhr.

Ein Renault Kangoo, in dem ein Mann und eine Frau saßen, war bergaufwärts in Richtung Lluc unterwegs. Als dem Auto ein Lkw entgegenkam, scherte offenbar genau in diesem Moment ein Radfahrer hinter dem Lastwagen aus, um zu überholen.

Der Radsportler konnte dem Auto nicht mehr ausweichen und krachte mit voller Wucht mit dem Kopf in die Windschutzscheibe, die durch den Aufprall zerstört wurde.

Eine Stunde lang wiederbelebt

Der Radfahrer wurde durch die Luft geschleudert blieb bewusstlos auf dem Asphalt liegen. Auf Reize antwortete er nicht, so dass der Fahrer des Renault die Rettungsdienste alarmierte. Mehrere Notarztwagen sowie die Guardia Civil und die Ortspolizei aus Selva trafen am Unfallort ein und versuchten, den Radsportler wiederzubeleben.

Ein Beamter der Guardia Civil bei der Verkehrsregelung. / Guardia Civil

Nach etwa einer Stunde schafften es die Rettungskräfte, den Puls des Radsportlers wiederherzustellen, so dass er mit einem Krankenwagen ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht werden konnte.

Sein Zustand gilt aber weiterhin als kritisch. Die Ma-2130 war auf Höhe des Kilometers 9,3 über eine längere Zeit hinweg nur einspurig befahrbar, es kam zu geringeren Verkehrsbehinderungen.

Gefährliche Strecke

Auf der Strecke kommt es immer wieder zu Unfällen oder Beinahe-Unfällen mit Radsportlern, weil manche in waghalsigem Tempo die Straße hinunterrasen oder an gefährlichen Stellen überholen.

Auch manche Autofahrer sind mit der Strecke überfordert und kommen in Kurven häufig auf die Gegenfahrbahn - was eine Gefahr für die Radfahrer birgt. An fast derselben Stelle war im Dezember 2024 ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.