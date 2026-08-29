Sex-Skandal bei Real Mallorca: Nachwuchsspieler filmt Techtelmechtel mit Jugendlicher heimlich aus dem Schrank

Zwei Nachwuchsspieler des Fußball-Zweitligisten Real Mallorca, darunter ein Minderjähriger, sind von der Nationalpolizei wegen des Verdachts auf Gefährdung beziehungsweise Verführung Minderjähriger festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, ein Sextreffen mit einer Jugendlichen heimlich gefilmt zu haben, ohne dass diese der Aufnahme zugestimmt hatte.

Der minderjährige Beschuldigte wird von der Jugendstaatsanwaltschaft untersucht. Der Verein schloss beide Spieler nach Bekanntwerden des Falls umgehend aus der Nachwuchsabteilung aus.

Heimlich aus dem Schrank gefilmt

Der Vorfall ereignete sich am 14. August in einer Wohnung, in der mehrere Nachwuchsspieler des Vereins leben. Dort hatte die Jugendliche einvernehmlichen Sex mit dem später festgenommenen 18-Jährigen.

Werden wohl nie mehr auf diesem Rasen in Son Moix spielen: die festgenommenen Jugendspieler von Real Mallorca. / Nele Bendgens

Währenddessen bemerkte sie, dass sich eine weitere Person in einem Schrank versteckt hielt und das Geschehen mit einem Mobiltelefon filmte. Dabei handelte es sich um den minderjährigen Mitbeschuldigten. Nach den bisherigen Ermittlungen wusste der 18-Jährige von der Aufnahme.

Sofortiger Ausschluss aus dem Club

Als die Jugendliche bemerkte, was geschah, brach sie den Sex sofort ab, verließ die Wohnung und erstattete anschließend Anzeige bei der Nationalpolizei. Die auf Familien- und Frauendelikte spezialisierte Einheit UFAM leitete daraufhin Ermittlungen ein.

Nachdem beide Beschuldigten identifiziert worden waren, nahm die Polizei sie fest. Der 18-Jährige wurde in dieser Woche dem zuständigen Gericht in Palma vorgeführt, der minderjährige Beschuldigte der Jugendstaatsanwaltschaft.

Der RCD Mallorca reagierte nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit der schärfsten vereinsinternen Sanktion und schloss beide Nachwuchsspieler mit sofortiger Wirkung aus dem Club aus.

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