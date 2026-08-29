Wohnungsnot auf Mallorca: Jetzt werden schon Wohnmobile besetzt

Die Wohnungsnot auf Mallorca wächst weiter: Jetzt berichtet die Polizei schon von einer Besetzung eines Wohnmobils. Wie aus einer Pressemitteilung von Samstag (29.8.) hervorgeht, hat die Ortspolizei von Palma am 25. August eine 46-jährige Spanierin wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs festgenommen. Die Frau wurde gegen 20 Uhr in einem Wohnmobil angetroffen, das auf einem unbebauten Grundstück in der Carrer Bartomeu Sureda i Miserol abgestellt war.

Auslöser des Einsatzes war der Hinweis eines Bürgers, der eine offenbar aufgebrachte und schreiende Frau auf der Straße gemeldet hatte. Als eine Streife eintraf, wies ein Mann die Beamten auf das Wohnmobil hin. Dort überraschten die Polizisten die Frau dabei, wie sie das Schloss an der Eingangstür austauschte.

Eingeschlagene Scheibe

Auf Nachfrage machte die Verdächtige widersprüchliche Angaben. Sie behauptete, das Fahrzeug habe offen gestanden, gehöre ihrem Vater und sie habe nichts aufgebrochen.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten jedoch eine eingeschlagene Scheibe und Beschädigungen an der Eingangstür fest. Daraufhin nahmen sie Kontakt mit dem 45-jährigen Eigentümer auf. Dieser erschien kurze Zeit später vor Ort und erklärte, die Frau nicht zu kennen.

Eine Streife der Ortspolizei. / Policía Local

Nach seinen Angaben nutzt er das Wohnmobil gemeinsam mit seiner Familie an den Wochenenden als Zweitunterkunft. Das Fahrzeug ist vollständig eingerichtet und verfügt unter anderem über Küche, Bad und Schlafplätze. Nach Aussagen des Eigentümers und von Anwohnern soll sich die Frau bereits seit etwa einer Woche immer wieder in dem Wohnmobil aufgehalten haben.

Fernseher und Staubsauger gestohlen

Bei der gemeinsamen Überprüfung wurden weitere Schäden festgestellt. Demnach waren zwei Seitenfenster eingeschlagen, die Dachluke aus ihrer Verankerung gerissen und die Schlösser unbrauchbar gemacht worden. Zudem meldete der Eigentümer zwei Werkzeugkoffer, einen Handstaubsauger und einen Fernseher als gestohlen.

Die Frau wurde daraufhin festgenommen. Die Ortspolizei nahm die Anzeige auf und übergab die Beschuldigte anschließend der Nationalpolizei, die sie dem zuständigen Gericht vorführen sollte.

Weil Wohnraum auf Mallorca immer teurer wird und sich selbst Menschen mit einem Vollzeitjob häufig keine Wohnung mehr leisten können, leben inzwischen Hunderte Menschen in Wohnmobilen oder Wohnanhängern. Rund um Palma sind in den vergangenen Jahren zahlreiche kleinere Siedlungen der Fahrzeuge entstanden.