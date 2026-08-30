Ein Ende des Mallorca-Sommers ist noch lange nicht in Sicht

Der August geht, der September kommt. Aber das Wetter auf Mallorca tut so, als gäbe es gar keinen Monatswechsel. Der Sommer geht einfach weiter, mit Temperaturen, die in den kommenden Tagen noch einmal weiter steigen.

Der Sonntag geht überall sonnig zu Ende, die Nacht wird sternklar, Wolken sind weit und breit nicht zu sehen. Die Tiefstwerte sinken auf 19 Grad in Santa Maria und 23 Grad in Palma. Fast überall gibt es also wieder eine Tropennacht.

Der Montag kennt keine Wolken

Der Montag startet so, wie der Sonntag zu Ende gegangen ist. Sonne satt, kaum Wolken und dazu Temperaturen, die bis zum frühen Nachmittag auf 30 Grad in Andratx und Son Servera sowie - ungewöhnlich - auch in Sa Pobla steigen. Wärmer wird es in Porreres mit 34 Grad. Die restlichen Orte liegen irgendwo dazwischen.

Der Wind weht vor allem aus östlichen Richtungen und frischt in den Mittagsstunden ein wenig auf. Abends dann ziehen vereinzelt ein paar mehr Wolken auf, Niederschläge gibt es aber nicht. Die Tiefstwerte in der Nacht sinken auf 18 (Lluc) bis 23 Grad (Pollença).

Dienstag etwas weniger Sonne

Am Dienstag sind dann einige Wolken mehr auf der Insel unterwegs, früh kann es sogar örtlich recht stark bewölkt sein. Gegen Nachmittag und Abend kommt überall die Sonne besser heraus.

Die Temperaturen steigen ein wenig und erreichen in Llucmajor, Santa Maria und Sóller bis 35 Grad. Am angenehmsten bleibt es an der Ostküste bei Werten von 31 bis 32 Grad. Eine frische Brise gibt es fast gar nicht, der Tag ist nahezu windstill. Nachts liegen die Tiefstwerte bei 19 bis 23 Grad.

Am Mittwoch bis 36 Grad

Der Mittwoch ist dann wieder sonnig von früh bis spät, kaum eine Wolke stört Helios bei seiner Arbeit. Die Höchstwerte schaffen es noch ein bisschen höher hinaus: 36 Grad werden in der gesamten Inselmitte erreicht, an der Küste bleibt es gewohnterweise etwas frischer. Und die Aussichten für den Rest der Woche sind im Grunde exakt genauso.