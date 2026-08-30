Giftiges Gas im Hotelzimmer eingeatmet: Zwei deutsche Mallorca-Urlauberinnen bewusstlos aufgefunden

Dramatischer Vorfall auf Mallorca: Zwei deutsche Urlauberinnen im Alter von 43 und 24 Jahren sind in einem Hotel an der Playa de Palma bewusstlos in ihrem Zimmer gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen waren sie durch austretendes Kohlenmonoxid vergiftet worden. Beide Frauen wurden in ernstem Zustand in das Krankenhaus Son Llàtzer gebracht. Die Nationalpolizei hat Ermittlungen zur Ursache des Gasaustritts aufgenommen.

Entdeckt wurden die beiden Frauen kurz vor Mitternacht am Samstag (29.8.) im Hotel Ahoi Urban Beach an der Playa de Palma. Freunde hatten sie am Morgen noch auf ihr Zimmer begleitet.

Eigenartiger Geruch

Dabei sei ihnen bereits ein ungewöhnlicher Geruch aufgefallen, dem sie jedoch zunächst keine größere Bedeutung beimaßen. Als die beiden Frauen im Laufe des Tages nicht mehr erreichbar waren und auch nicht auf Anrufe reagierten, wuchs die Sorge bei Freunden und Angehörigen.

Kurz vor Mitternacht fuhren diese schließlich zum Hotel und baten Mitarbeiter, das Zimmer zu öffnen. Dort fanden sie die beiden Urlauberinnen bewusstlos vor und alarmierten die Rettungskräfte.

Kohlenmonoxidvergiftung erlitten

Neben der Lokalpolizei von Palma rückten auch die Feuerwehr, medizinische Einsatzkräfte des IB-Salut und Beamte der Nationalpolizei an. Beim Betreten des Zimmers schlugen die Messgeräte der Einsatzkräfte wegen einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration Alarm.

Die beiden Frauen zeigten Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung und wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Hotelangestellter hatte das giftige Gas eingeatmet, kam jedoch mit einer leichten Vergiftung davon.

Die Nationalpolizei untersucht nun, wie es zu dem Austritt kommen konnte. Eine erste Hypothese ist ein technischer Defekt an einer Heizungs- oder Warmwasseranlage. Die genaue Ursache steht noch nicht fest.