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Hoppla: Betrunkener Rentner fährt mit Auto auf Miniradweg in Palma
Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag für Aufregung und Ärger in Palma gesorgt. Der Fahrer eines Kleinwagens fuhr den schmalen Radweg direkt vor dem Stadtrand entlang. Selbst als das Auto ziwschen dem Bordstein und dem Geländer festklemmte, setzte der Rentner seine Fahrt fort.
Radfahrer mussten dem Mann ausweichen. Letztlich hielt ihn die Polizei an. Der 74-Jährige war mit gut 1,2 Promille unterwegs.