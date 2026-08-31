Mit Auto gegen Baum gekracht: eine Tote, zwei Verletzte auf Mallorca
In der Nacht auf Montag gab es einen schweren Unfall zwischen Manacor und Porto Cristo
In der Nacht auf Montag (31.8.) ist es auf Mallorca zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie verschiedene spanische Medien mit Bezug auf den Rettungsdienst Samu 061 schreiben, starb dabei eine 23-jährige Spanierin, zwei weitere Personen erlitten Verletzungen.
Zu dem Unfall kam es auf der MA-4020 zwischen Manacor und Porto Cristo. Das Auto kam aus bislang nicht bestätigten Gründen von der Straße ab und krachte gegen 23.50 Uhr gegen einen Baum.
Unterschiedliche Krankenhäuser
Die Feuerwehr musste die Insassen freischneiden. Die Verstorbene war 23 Jahre alt. Ein 41-Jähriger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases, ein 35-Jähriger wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus in Manacor eingeliefert.
Die Guardia Civil ermittelt nun die Hintergründe. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer einen Moment abgelenkt war.
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