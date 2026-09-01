Schlägerei in der Schinkenstraße: Deutscher Urlauber und Sohn prügeln sich mit Türsteher

Wie der Vater, so der Sohn: Das Sprichwort trifft auf zwei deutsche Mallorca-Urlauber zu, die sich in der Nacht auf Samstag (29.8.) an der Playa de Palma mit einem Türsteher geprügelt haben. Wie aus einer am Dienstag (1.9.) verschickten Pressemitteilung hervorgeht, nahm die Ortspolizei den Sohn und den Angestellten des Lokals fest.

Zu dem Vorfall kam es um 1.55 Uhr in der Straße Carrer Pare Bartomeu Salvà, die bei Ballermann-Urlaubern als Schinkenstraße bekannt ist. Per Notruf wurde über eine Schlägerei alarmiert. Vor Ort fand die Polizeistreife den Türsteher. Der 56-Jährige war vom Kampf gezeichnet und wies Schnittverletzungen und blaue Flecken auf.

Auslöser des Streits war, dass die Urlauber mit ihren Gläsern das Lokal verlassen wollten. Nach einer hitzigen Debatte flogen die Fäuste. Die Polizei fand die Deutschen relativ schnell in einem Gesundheitszentrum. Der 62-jährige Vater und der 27-jährige Sohn hatten sich bei der Schlägerei die Nase gebrochen und weitere Gesichtsverletzungen zugezogen.

Kein neues Thema

Die Beamten brachten den Türsteher ins Krankenhaus Son Espases und nach der ärztlichen Behandlung in Polizeigewahrsam. Auch der jüngere deutsche Urlauber wurde festgenommen. Beide müssen sich nun vor Gericht wegen Körperverletzung verantworten. Die Ortspolizei hat den Fall für die weiteren Ermittlungen an die Kollegen der Nationalpolizei übergeben.

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Vor drei Jahren kam es am Ballermann vermehrt zu Auseinandersetzungen und Schlägereien zwischen deutschen Urlaubern und dem Personal der Diskotheken. In den vergangenen beiden Jahren war es hingegen vergleichsweise ruhig in der deutschen Urlauberhochburg. Größere Exzesse und Skandale sind nicht bekannt. Im September steht nun an der Playa noch die Kölsche Woche an. Der Monat ist als Zeitraum der Goldkettchenträger bekannt, weil ältere Herrschaften und Kegelclubs kommen, um auf der Insel Urlaub zu machen.