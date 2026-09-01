Shopping auf Mallorca: Diese vier Einkaufsstraßen in Palma sollten Sie kennen

Der Carrer de Jaume II führt mitten durch das historische Palma und liegt unweit des jüdischen Viertels. Zwischen Plaça Major und Plaça de Cort ist die Einkaufsstraße schmal, kleinteilig und normalerweise gefüllt mit Touristen. Kleine Geschäfte und historische Fassaden sorgen dafür, dass sich der Einkaufsbummel hier stärker nach Altstadt anfühlt.

Altstadt-Flair: Jaume II. / Nele Bendgens

Die Avinguda de Jaume III gehört zu den elegantesten Straßen Palmas. Unter den Arkaden reihen sich Modegeschäfte, bekannte Marken, kleinere Boutiquen und Cafés aneinander. Die breite Straße verbindet die Innenstadt mit Santa Catalina und liegt nur wenige Schritte vom Passeig des Born entfernt.

Elegant: Jaume III. / Nele Bendgens

Ganz anders wirkt der Carrer de Sant Miquel. Die belebte Fußgängerzone führt von der Plaça d’Espanya in Richtung Plaça Major und gehört zu den wichtigsten Shopping-Achsen der Innenstadt. Internationale Ketten wechseln sich mit traditionellen und kleineren Geschäften ab.

Etwas ruhiger geht es im diagonal verlaufenden Carrer dels Oms zu. Zwischen kleinen Geschäften, Cafés und Restaurants lässt es sich hier entspannter bummeln. Gleichzeitig liegt die Straße praktisch zwischen zwei wichtigen Anlaufpunkten: der Plaça d’Espanya und der Prachtallee La Rambla.

Palmas Bummel-Boulevard: die Fußgängerzone Carrer dels Oms / Nele Bendgens

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