Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Urlauberin gegen KutscherFlugchaos wegen Gewittern80 Jahre BikiniWohnmobil-Besetzung
instagramlinkedin

Shopping auf Mallorca: Diese vier Einkaufsstraßen in Palma sollten Sie kennen

Wer in Palma einkaufen möchte, muss nicht lange suchen. Zwischen Plaça d’Espanya, Plaça Major und Passeig des Born liegen DIE wichtigsten Einkaufsstraßen der Stadt – und jede hat ihren eigenen Charakter

Boxenstopp auf der Sant Miquel.

Boxenstopp auf der Sant Miquel. / Nele Bendgens

Folgen Sie uns bereits?Marken Sie uns als bevorzugte Medien
Hinzufügen zu Google

Nina Clara Fischer

Der Carrer de Jaume II führt mitten durch das historische Palma und liegt unweit des jüdischen Viertels. Zwischen Plaça Major und Plaça de Cort ist die Einkaufsstraße schmal, kleinteilig und normalerweise gefüllt mit Touristen. Kleine Geschäfte und historische Fassaden sorgen dafür, dass sich der Einkaufsbummel hier stärker nach Altstadt anfühlt.

Vier Straßen, vier Arten zu shoppen

Altstadt-Flair: Jaume II. / Nele Bendgens

Die Avinguda de Jaume III gehört zu den elegantesten Straßen Palmas. Unter den Arkaden reihen sich Modegeschäfte, bekannte Marken, kleinere Boutiquen und Cafés aneinander. Die breite Straße verbindet die Innenstadt mit Santa Catalina und liegt nur wenige Schritte vom Passeig des Born entfernt.

Elegant: Jaume III.

Elegant: Jaume III. / Nele Bendgens

Ganz anders wirkt der Carrer de Sant Miquel. Die belebte Fußgängerzone führt von der Plaça d’Espanya in Richtung Plaça Major und gehört zu den wichtigsten Shopping-Achsen der Innenstadt. Internationale Ketten wechseln sich mit traditionellen und kleineren Geschäften ab.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Etwas ruhiger geht es im diagonal verlaufenden Carrer dels Oms zu. Zwischen kleinen Geschäften, Cafés und Restaurants lässt es sich hier entspannter bummeln. Gleichzeitig liegt die Straße praktisch zwischen zwei wichtigen Anlaufpunkten: der Plaça d’Espanya und der Prachtallee La Rambla.

Vier Straßen, vier Arten zu shoppen

Palmas Bummel-Boulevard: die Fußgängerzone Carrer dels Oms / Nele Bendgens

Abonnieren, um zu lesen

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
Tracking Pixel Contents