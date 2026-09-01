Tödlicher Unfall auf Mallorca: Guardia Civil nimmt betrunkenen Fahrer fest

Die Guardia Civil hat einen 35-Jährigen festgenommen, der in der Nacht auf Montag (31.8.) einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte, bei dem eine 23-Jährige starb. Das geht aus einer am Dienstag verschickten Pressemitteilung der Polizei hervor.

Medienberichten zufolge war der Alkoholtest beim Fahrer positiv ausgefallen. Der VW Lupo kam auf der Straße zwischen Porto Cristo und Manacor von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Die 23-Jährige starb am Unfallort. Der 35-Jährige sowie ein weiterer Beifahrer erlitten Verletzungen.

Wegen fahrlässiger Tötung festgenommen

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann einen Moment hinter dem Steuer abgelenkt war. Ihm wird fahrlässige Tötung, Körperverletzung in zwei Fällen und ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung vorgeworfen. Ein Untersuchungsgericht entscheidet am Mittwochmorgen, wie es mit dem Festgenommenen weitergeht.