Wetter auf Mallorca: Der heiße Sommer setzt sich im September fort

Selten war ein Sommer auf Mallorca derart heiß und langatmig. Egal, mit wem man auf der Insel spricht, bestätigt, dass die Klimaanlage länger läuft als je zuvor. Normalerweise ist Mitte August der Stichzeitraum, an dem das Wetter langsam wechselt. Nun hat der September begonnen und der nächste Hitzeschub steht bevor.

Immerhin hatte die extreme Hitze ein paar Tage eine Pause eingelegt. Am Dienstag liegen die Höchsttemperaturen "nur" bei 34 Grad in der Inselmitte, an den Küsten Mallorcas bewegen sich die Werte um die 30-Grad-Marke. Wetterdienst Aemet hat derzeit keine Warnstufe ausgegeben. Besonders nachts ist die Mini-Abkühlung spürbar und angenehm. In den Bergen von Lluc waren es zuletzt gar nur 11 Grad. Im Flachland bleibt es aber bei Tropennächten.

Noch keine Hitzewarnung ausgegeben

Die Sonne geht derzeit um 20.21 Uhr unter. 19 bis 23 Grad werden es in der Nacht auf Mittwoch - mit Ausnahme von Lluc. 7.18 Uhr ist Sonnenaufgang. Gegen 11 Uhr wird die 30-Grad-Marke geknackt. Und es wird noch heißer. 36 Grad sind in der Inselmitte drin, was normalerweise den Grenzwert für eine Hitzewarnung darstellt. Es ist möglich, dass Aemet selbige noch kurzfristig ausruft.

Saharastaub über Mallorca. / Simone Werner

Am Morgen ziehen wenige Wolken am Himmel entlang, mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit regnet es ein paar Tropfen herab. Weiterhin ist Saharastaub in der Luft unterwegs, der Mallorca entsprechend beschmutzt.

Mittelmeer weiter eine Badewanne

In der zweiten Wochenhälfte bleibt das Wetter auf Mallorca konstant. 37 Grad und Sonne erinnern weiter an Hochsommer. Das gilt auch für die Wassertemperaturen, die 29 Grad an der Playa de Muro betragen, 27 Grad an der Playa de Palma. Solange diese nicht sinken, wird es nachts nicht kühler.

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Selbst in der Vorschau für die kommenden zwei Wochen ist kein Wetterumschwung zu sehen. Sprich weder Regen noch niedrigere Temperaturen. Der Sommer geht immer so weiter.