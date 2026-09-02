13 Tage Hitzewelle, drei Grad heißer: Wetterdienst wertet extremen August auf Mallorca aus

Der spanische Wetterdienst Aemet hat ein Fazit für den vergangenen August gezogen. Auf Mallorca war und ist der Sommer extrem heiß. In vielen Bereichen stellte die Insel Rekorde auf, wie nun aus der Pressemitteilung hervorgeht.

Insgesamt war der August 2026 der heißeste seit 1961. Die Durchschnittstemperatur auf den Balearen betrug 28,3 Grad, das sind 2,7 Grad mehr als in den vergangenen Jahrzehnten. Auf Mallorca war die Abweichung bei 3,3 Grad (28,6 Grad Durchschnittstemperatur) noch höher.

In folgenden Orten knackten die Durchschnittstemperaturen Rekorde: Palma (Porto Pi, Universität und Flughafen), Lluc, Pollença, Port de Pollença, Flughafen Son Bonet, Llucmajor, Sóller, Sa Pobla, Muro, Porreres, Capdepera, Portocolom, Artà, Colònia de Sant Pere, Banyalbufar, Calvià, Son Servera, Sineu, Binissalem, Santanyí, Santa Maria und Andratx. Mitunter gehen die Wetterdaten bis ins Jahr 1951 (Port de Pollença) zurück.

13 Tage andauernde Hitzewelle

Die Höchstwerte sorgten nur für eine offizielle Hitzewelle auf Mallorca, die hatte es mit einer Dauer von 13 Tagen aber in sich (6. bis 18. August). Der höchste Wert des Augusts waren 41,9 Grad in Pollença am 20. August. Nicht nur tagsüber war es heiß, sondern vor allem auch nachts. In Banyalbufar lagen laut Aemet die Tiefstwerte am 10. und 11. August bei 28,2 Grad. Allerdings meldete der Wetterdienst für die Nacht auf den 20. August Tiefstwerte von rund 32 Grad in dem Tramuntana-Dorf.

Ausnahmslos jede Nacht war tropisch, sprich die Tiefstwerte sanken nicht unter die 20-Grad-Marke. Das ist allerdings noch recht normal. Die Vergleichswerte liegen in fast allen Orten bei 29 oder 30 statt 31 Nächten. Jedoch blieb es nicht bei der Tropennacht. Die spanischen Meteorologen unterteilen weiter in eine brennend heiße Nacht, wenn die Temperaturen nicht unter 25 Grad sinken. Das waren in Palma 23 Nächte, wo es in den vergangenen Jahrzehnten sonst nur deren vier gab.

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Geregnet hat es auf Mallorca im August kaum. Die Niederschlagsmenge lag mit 8,8 Litern pro Quadratmeter unter den üblichen 21,1 Litern. Im September geht es erstmal heiß weiter. Ein Wetterumschwung kündigt sich in den kommenden Tagen nicht an.