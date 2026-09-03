Auch die deutsche Bahnradnationalmannschaft erwischte es dort: 29-Jähriger auf Mallorca überfahren

Ein 29-jähriger Italiener ist in der Nacht auf Donnerstag (3.9.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca gestorben. Ein Auto erwischte den Fußgänger im Camí de Can Capó, wo vor gut anderthalb Jahren schon die deutsche Bahnradnationalmannschaft überfahren wurde.

Der 29-Jährige kam gegen 0.25 Uhr wohl gerade aus der Diskothek Amok, die an der Straße liegt. "Das können wir nicht bestätigen, die Vermutung liegt aber nahe", sagte ein Sprecher der Ortspolizei der MZ. "Die Partygänger parken dort wild und kreuzen dann die Straße, um zu ihren Autos zu kommen."

Eine Frau fuhr in einem Dacia Sandero die Parallelstraße zum Flughafen Richtung Autobahn entlang und konnte dem Mann nicht mehr ausweichen. Einen Bürgersteig gibt es an der Straße nicht. "Sie ist zudem sehr schlecht beleuchtet", so der Polizeisprecher. "Wir haben öfter dort Probleme, weil es in der Gegend immer wieder zu illegalen Partys in Ruinen kommt."

Wiederbelebung erfolglos

Die Ortspolizei, Guardia Civil und ein Samu 061-Krankenwagen eilten zum Unfallort. Die Ärzte begannen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, die nicht erfolgreich waren. Ein Drogen- und Alkoholtest bei der Autofahrerin war negativ. Die Guardia Civil hat nun die Ermittlungen übernommen.

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Es ist der zweite tödliche Verkehrsunfall in dieser Woche. In der Nacht auf Montag starb eine 23-jährige Spanierin bei einem Autounfall zwischen Manacor und Porto Cristo. Die junge Frau war als Beifahrerin in einem VW Lupo unterwegs, der von der Straße abkam, sich überschlug und gegen einen Baum krachte. Sie starb am Unfallort. Die Guardia Civil nahm den Fahrer fest, bei dem ein Alkoholwert von 1,6 Promille festgestellt wurde. Ein Richter schickte den Mann in Untersuchungshaft. Er muss sich vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung behaupten.