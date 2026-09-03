Bis zu 38 Grad: Der Sommer zeigt auf Mallorca noch einmal, was er kann

Noch herrscht auf Mallorca herrlichstes Sommerwetter. Der Donnerstag (3.9.) hat sonnig und fast überall mit wolkenlosem Himmel begonnen. Santa Maria del Camí, Palma und Porreres schaffen es an dem Tag auf 35 Grad. Eine Hitzewarnung hat der spanische Wetterdienst Aemet nicht ausgerufen, er weist aber auf die besonders hohe Waldbrandgefahr hin.

Nachts ist es mit Werten zwischen 18 und 24 Grad erträglich. Der Wind bläst aus Osten und Nordosten.

Der Freitag (4.9.) startet ähnlich wie der Vortag. Die Sonne glänzt als Protagonistin am Himmel. Wolken können Urlauber und Bewohner, wenn überhaupt, nur ganz vereinzelt am Himmel entdecken. Die Temperaturen tagsüber steigen im Vergleich zum Vortag örtlich teils minimal an. Zum Wochenausklang schaffen es mehrere Orte auf 35 Grad, etwa auch Manacor und Inca. Die Hitze bleibt aber noch erträglich, denn eine Warnstufe hat Aemet erneut nicht ausgerufen.

Strandbad mit Bedacht

Passen Sie beim Strandbad dennoch auf und verwenden Sie ausreichend Sonnenschutz! Auch der Sonnenschirm sollte mit im Gepäck sein! Es weht eine leichte Brise.

Nachts sollte man bei ähnlichen Werten wie am Vortag gut schlafen können. Für Palma etwa sind 21 Grad vorhergesagt.

Die Temperaturen aktuell eignen sich noch gut für ein nächtliches Bad im Meer. / Simone Werner

Der Sommer startet noch einmal durch

Zum Wochenende hin ziehen die Temperaturen noch einmal richtig an. Porreres ist mit 38 Grad Spitzenreiter am Samstag (5.9.). Santa Maria del Camí und Inca liegen, wie so oft, direkt dahinter. Für die beiden Orte sagt Aemet 37 Grad vorher. Aemet hat ab dem Mittag für die Inselmitte die Warnstufe Gelb herausgegeben. Bewohner oder Urlauber, die sich erfrischen wollen, können etwa nach Andratx oder Santanyí fahren. Dort sind "nur" 33 Grad gemeldet.

An dem Tag steht ein Sonne-Wolken-Mix an und es weht eine leichte Brise. Nachts steht bei den Temperaturwerten an den meisten Orten wieder eine "2" vornedran. In Palma wird es mit 24 Grad wieder recht warm.

Am Sonntag (6.9.) wird's dann erneut heiß. Aemet meldet bis zu 38 Grad, in Inca und Porreres. Wieder zeigen sich neben der Sonne auch Wolken am Himmel und es weht eine leichte Brise. Es bleibt abzuwarten, ob Aemet wegen hoher Temperaturen eine Warnstufe ausgeben wird. Es ist aber wahrscheinlich.