Massenkarambolage auf Mallorca-Autobahn: Guardia Civil nimmt sturzbetrunkenen Lasterfahrer fest

Auf der Inca-Autobahn Ma-13 hat ein Lastwagen am Donnerstagmorgen (3.9.) einen schweren Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht. Der Fahrer wurde anschließend festgenommen, nachdem er bei einer Alkoholkontrolle der Guardia Civil einen Wert oberhalb der strafrechtlich relevanten Grenze erreicht hatte.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr auf Höhe von Kilometer 1 in Fahrtrichtung Palma, nahe der Ausfahrt Son Castelló. Wegen eines Staus hatte sich der Verkehr dort bereits verlangsamt beziehungsweise angehalten. Der Sattelzug bremste offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf die vorausfahrenden Fahrzeuge auf. Insgesamt wurden sechs Autos in den Unfall verwickelt, mehrere davon stark beschädigt.

Insgesamt wurden 16 Menschen verletzt. Zwölf von ihnen konnten mit leichten Verletzungen vor Ort behandelt werden, vier weitere wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Unter den Verletzten befanden sich zwei schwangere Frauen.

Der Unfall verursachte kilometerlange Staus. / Redaktion DM

Fahrer wollte offenbar fliehen

Während die Rettungsarbeiten liefen, unterzog die Guardia Civil den Lkw-Fahrer einem Alkoholtest. Dieser fiel positiv aus. Medienberichten zufolge lag der Wert um ein Zehnfaches über der erlaubten Grenze. Für Berufsfahrer von Lastern liegt die bei 0,3 Promille.

Während der Kontrolle soll der Mann versucht haben, zu Fuß zu fliehen. Die Beamten stoppten ihn und legten ihm Handschellen an. Er wurde wegen eines Delikts gegen die Verkehrssicherheit festgenommen.

Die Ma-13 musste nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet, dennoch kam es zu kilometerlangen Staus, die bis weit in den Vormittag anhielten.