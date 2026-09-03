Polizei nimmt Frau fest, die minderjährigen deutschen Ballermann-Urlauber in den Schritt fasste

Palmas Ortspolizei hat eine 50-Jährige festgenommen, die einen minderjährigen deutschen Mallorca-Urlauber unsittlich berührte. Das bestätigte ein Polizeisprecher der MZ am Donnerstag (3.9.).

Der Fall ereignete sich bereits am 6. August. Der 16-Jährige war 4 Uhr nachts im Carrer Misión de San Diego an der Playa de Palma unterwegs, einer Parallelstraße zum Partyhotspot Schinkenstraße.

Richter ließ sie direkt wieder laufen

Die Frau, die ebenfalls in Begleitung zweier Personen war, soll dem Teenager in den Schritt gefasst und auf Englisch auf ihn eingeredet haben.

Der Urlauber rief umgehend die Polizei, die alle Beteiligten verhörte und die Frau festnahm, obwohl diese aussagte, der 16-Jährige habe sie angemacht. Die 50-Jährige ist bei den Beamten aktenkundig und vorbestraft. Ein Untersuchungsgericht ließ die Frau wenig später wieder frei.