24-Stunden-Drogenverkauf in Palma: Polizei entdeckt System zum blitzschnellen Verschwindenlassen der Ware

Gepanzerte Türen, massive Eisenriegel und ein eigens gebautes System, um Drogen innerhalb weniger Sekunden verschwinden zu lassen: Bei einer Razzia in dem Carrer Teix im Palma-Viertel La Soledat ist die Nationalpolizei auf zwei besonders gesicherte Drogenverkaufsstellen gestoßen. Beide sollen rund um die Uhr in Betrieb gewesen sein.

Die Beamten hatten die beiden Verkaufsstellen bereits seit Längerem überwacht. Sie befanden sich in einer schmalen Gasse, die quer zur Carrer Manacor verläuft. Dort hielten die Verdächtigen permanent Ausschau nach möglichen Polizeikontrollen.

Spezielle gepanzerte Türen

Auch die Zugänge waren stark gesichert: Die Räume verfügten jeweils nur über eine gepanzerte Tür mit mehreren Eisenriegeln. Um sie schnell zu öffnen, kam die technische Spezialeinheit Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) zum Einsatz. Mit schwerem Gerät gelang es den Beamten, die Türen innerhalb weniger Sekunden aufzubrechen.

Im Inneren trafen die Polizisten im Badezimmer auf einen Mann, der gerade versuchte, die Drogen zu entsorgen. Dafür war offenbar eigens eine Vorrichtung gebaut worden: Über einen Abfluss beziehungsweise eine Öffnung konnten Pakete direkt in eine große Zisterne geworfen werden.

Geldscheine und Notizbuch verbrannt

Trotzdem stellte die Polizei verschiedene Mengen Marihuana und Haschisch sicher. Außerdem fanden die Beamten Bargeld, Waagen und weitere Utensilien zur Verarbeitung der Drogen. In einem der Räume lagen zudem teilweise verbrannte Geldscheine und ein angekohltes Notizbuch.

Bei dem Einsatz wurden zwei Männer festgenommen. Sie sollen für die beiden Verkaufsstellen verantwortlich gewesen sein.

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