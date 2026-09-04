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Neue Runde im Kampf gegen Mallorcas "Drogendorf": Bagger rücken mal wieder in Son Banya an

Marihuana, Haschisch, Heroin, Kokain und mehr als 2500 Euro: Bei einem Großeinsatz in Son Banya hat die Polizei mehrere stark frequentierte Verkaufsstellen kontrolliert und Baracken abreißen lassen. Ob das nachhaltig etwas ändert ist zweifelhaft

Die Bagger rissen am Freitag (4.9.) neun illegale Bauten in Son Banya ab

Die Bagger rissen am Freitag (4.9.) neun illegale Bauten in Son Banya ab / Manu Mielniezuk

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Marcos Ollés

Sophie Mono

Aufruhr im berüchtigten "Drogendorf von Mallorca": Rund 80 Beamte der Nationalpolizei und der Ortspolizei von Palma haben am Freitagnachmittag (4.9.) bei einem neuen Einsatz in der Barackensiedlung Son Banya mal wieder neun illegal errichtete Hütten abreißen lassen.

Wie die Sicherheitskräfte berichten, leitete die Einheit für Drogen und Organisierte Kriminalität der Nationalpolizei den Anti-Drogen-Einsatz. Die Ortspolizei kümmerte sich vor allem um Verstöße gegen die Bauvorschriften. Mehr als 50 Beamte verschiedener Einheiten der Nationalpolizei sowie 30 Polizisten der Ortspolizei waren beteiligt.

Marihuana, Heroin und Kokain sichergestellt

An der Razzia nahmen am Freitagnachmittag (4.9.) zahlreiche Beamte der Nationalpolizei und der Ortspolizei von Palma teil.

An der Razzia nahmen am Freitagnachmittag (4.9.) zahlreiche Beamte der Nationalpolizei und der Ortspolizei von Palma teil. / Manu Mielniezuk

Die Beamten beschlagnahmten Marihuana, Haschisch, Heroin und Kokain in unterschiedlichen Mengen. Außerdem fanden sie mehr als 2.500 Euro sowie Medikamente gegen Erektionsstörungen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei den kontrollierten Orten um stark frequentierte Verkaufsstellen.

Das Rathaus von Palma ließ insgesamt neun Hütten abreißen. Sie dienten als Verkaufsstellen und verstießen gegen die städtischen Bauvorschriften. Die Bauten waren illegal wiedererrichtet worden, nachdem die Behörden bereits zuvor gegen solche Konstruktionen in Son Banya vorgegangen waren.

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Der Versuch der öffentlichen Institutionen, das "Drogendorf" unweit des Einkaufszentrums "FAN Mallorca" dem Erdboden gleichzumachen, schlägt schon seit Jahren fehl. Immer wieder rückten die Bagger an, immer wieder bauten die Anwohner ihre Baracken neu auf. Auch die Hilfe zur Umsiedlung der Bewohner in andere Stadtviertel hat nur begrenzt Erfolg gebracht.

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