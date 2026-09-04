Unwetter mit Namen Walter oder Kevin: Warum Stürme auf Mallorca so heißen, wie sie heißen

Ein Unwetter mit Namen Walter oder Kevin? Das ist in den kommenden Monaten in Spanien und auf Mallorca denkbar. Anfang September ist die Saison der Herbst- und Winterstürme gestartet. Seit zehn Jahren werden diese in Spanien mit Namen benannt.

Dieses Verfahren ist nicht nur für die meteorologische Einordnung wichtig, sondern vor allem für die öffentliche Kommunikation. Studien zeigen, dass Warnungen und Sicherheitshinweise stärker wahrgenommen werden, wenn ein Unwetter einen Namen trägt. Doch nach welchen Kriterien werden diese Namen vergeben?

Erhebliche Auswirkungen auf Menschen

José Ángel Núñez, Leiter der Klimatologie bei der spanischen Wetterbehörde Aemet in der Region Valencia, erklärt, dass vor allem Tiefdruckgebiete benannt werden, die sich so stark entwickeln, dass sie erhebliche Auswirkungen auf Menschen und Sachwerte haben können. Die Entscheidung beruhe auf objektiven Kriterien, enthalte aber auch eine Einschätzung des zu erwartenden Schadenspotenzials.

Nicht immer sei dieses leicht zu bestimmen. Manche Wetterlagen beträfen große Gebiete, andere nur begrenzte Regionen, könnten dort aber besonders schwere Folgen haben. Entscheidend ist deshalb nicht allein ein bestimmter Messwert, sondern die Prognose der möglichen Auswirkungen.

Wind ist nicht das einzige Kriterium

In Spanien gilt grundsätzlich: Eine Benennung kommt vor allem dann infrage, wenn in einem Land in Südwesteuropa orangefarbene oder rote Warnstufen wegen starken Winds erwartet werden. Je nach Region liegen die entsprechenden Schwellenwerte für Böen bei mehr als 90, 100 oder 110 Kilometern pro Stunde.

Doch Wind ist nicht das einzige Kriterium. Auch starke oder lang anhaltende Niederschläge können ausschlaggebend sein. Bei Unwetterlagen kann ein Name sogar dann vergeben werden, wenn gar keine Windwarnung besteht, aber von großen Gefahren von heftigen Regenfällen oder Schneefällen ausgegangen werden kann.

Núñez weist darauf hin, dass benannte Tiefs oder DANA-Systeme Wetterlagen auf sogenannter synoptischer Skala sind, also mehrere hundert Kilometer umfassen. Das bedeutet nicht, dass überall gleich schwere Folgen auftreten, wohl aber, dass in zumindest einem Teil des betroffenen Gebiets mit erheblichen Auswirkungen gerechnet wird.

Die Stürme für die kommenden Monate. / Aemet

Das System wurde schrittweise erweitert

Zu Beginn war die Regelung deutlich enger gefasst. Vor zehn Jahren wurden im Wesentlichen nur Tiefs mit besonders starkem Wind benannt. Später kamen Niederschläge hinzu. Seit dem vergangenen Jahr gilt zudem: Es muss nicht zwingend ein klassisches Tiefdruckgebiet vorliegen. Auch eine DANA kann einen Namen erhalten, wenn sie voraussichtlich besonders folgenschwere Niederschläge bringt.

Eine DANA ist ein isoliertes Tiefdruckgebiet in höheren Schichten der Troposphäre, das sich vom großräumigen Höhenstrom abgekoppelt hat. Allerdings verursacht längst nicht jede DANA gefährliches Wetter.

Gerade in der Region Valencia ist diese Unterscheidung nach den katastrophalen Überschwemmungen im Herbst 2024 besonders wichtig geworden. Der Begriff DANA löst dort bei vielen Menschen inzwischen unmittelbar Besorgnis aus.

Ein vom Unwetter verwüstetes Wohnviertel in Valencia. / Jorge Gil/Europa Pres

Namen erhöhen die Aufmerksamkeit

Der wichtigste Zweck der Benennung liegt laut Núñez in einer besseren Risikokommunikation. Bereits vor Einführung des Systems in Südwesteuropa wurde es in anderen Teilen Europas getestet. Umfragen in Großbritannien und Irland zeigten, dass die Bevölkerung Warnungen und Verhaltensempfehlungen aufmerksamer verfolgt, wenn ein Unwetter eindeutig benannt ist.

In Spanien gehören Namen wie Gloria im Januar 2020 oder Filomena im Januar 2021 längst zum meteorologischen Gedächtnis. Umgekehrt gilt jedoch: Ein Unwetter ohne Namen ist keineswegs automatisch harmlos. Auch lokal begrenzte Wetterereignisse können große Schäden verursachen.

Die Namen werden gemeinsam festgelegt

Aemet entscheidet nicht allein über die Namen. Jedes Jahr macht einer der sechs beteiligten Wetterdienste einen Vorschlag. Dazu gehören Aemet, Météo-France, der portugiesische Dienst IPMA, das belgische RMI, MeteoLux und der Wetterdienst von Andorra.

Anschließend stimmen sich die Dienste gemeinsam ab. Manche Namen werden verworfen, weil sie bereits mit einer früheren Katastrophe verbunden sind. Auch sprachliche Gründe spielen eine Rolle: Namen, die in einer der beteiligten Sprachen ungeeignet oder missverständlich wirken, kommen nicht zum Einsatz.

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