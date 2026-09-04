Vater hat sie im Feuchtgebiet verloren: Polizei rettet deutsche Urlauberkinder auf Mallorca
Ein Platten sorgte dafür, dass der Papa den Nachwuchs alleine zurückließ und nicht wiederfand
Die Ortspolizei von Alcúdia hat am Donnerstagnachmittag (3.9.) zwei deutsche Geschwister im Alter von 14 und sieben Jahren gefunden, die rund sechs Stunden lang im Naturpark s’Albufera vermisst worden waren. An der Suchaktion beteiligten sich auch Polizisten aus benachbarten Gemeinden, die Guardia Civil und Mitarbeiter der Umweltbehörde.
Wie die Polizei mitteilte, begann die Suche, nachdem sich der Vater der Kinder, ein deutscher Urlauber, bei der Polizeiwache gemeldet und seine Kinder als vermisst gemeldet hatte. Nach seinen Angaben war die Familie zu dritt mit dem Fahrrad auf den Wegen durch das Feuchtgebiet unterwegs, als eines der Räder einen Platten hatte und die Fahrt nicht fortgesetzt werden konnte.
Wo waren gleich die Kinder?
Der Vater ließ die beiden Kinder daraufhin zurück, um Hilfe zu holen. Auf dem Weg verirrte er sich jedoch und konnte anschließend die Stelle nicht mehr wiederfinden, an der er seine Kinder zurückgelassen hatte.
Nach der Verständigung der Notrufzentrale 112 wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Daran beteiligten sich Ortspolizisten aus mehreren Gemeinden der Umgebung, die Guardia Civil sowie Mitarbeiter des Naturparks.
Fast sechs Stunden lang durchkämmten die Einsatzkräfte das Gebiet. Schließlich entdeckte ein Polizist, der gemeinsam mit dem Vater unterwegs war, die beiden Kinder auf einem Weg in der Nähe der Straße von Alcúdia nach Palma, bereits außerhalb des Naturparks. Den beiden Geschwistern ging es gut.
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