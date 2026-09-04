Weil er Fotos von kleinem Mädchen im Hotel machte: Deutschem Mallorca-Urlauber drohen drei Jahre Haft

Ein deutscher Mallorca-Urlauber hat sich am Donnerstag (3.9.) vor Gericht in Palma für die Fotos von einem kleinen Mädchen rechtfertigen müssen. Die Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre Haft, ein Bußgeld und eine Entschädigungszahlung an die Eltern, weil sie dem Deutschen sexuelle Zwecke vorwirft. Es wird nun auf das Urteil der Richter gewartet.

Zu dem Fall kam es am 27. Juli in einem Hotel in Cala Millor, im Gemeindegebiet Sant Llorenç. Der 43-jährige Deutsche war mit seiner Partnerin im Urlaub. Alleine ging er zum Frühstück, wo er auf eine spanische Urlauberfamilie traf.

Augenzeugin bemerkte den Vorfall

Eine andere spanische Touristin bemerkte, wie der Deutsche heimlich mit dem hinter dem Arm versteckten Handy Aufnahmen des vierjährigen Kindes machte. Die Zeugin behauptet, dass der Mann im Anschluss auf dem Foto den Genitalbereich des Mädchens heranzoomte, auf dem man die Unterwäsche sehen konnte.

Die Spanierin war schockiert von dem Vorfall und berichtete ihn den Eltern. Der Deutsche war zu dem Zeitpunkt schon auf sein Zimmer verschwunden. "Wir warteten, ob wir ihn nochmal sehen. Letztlich riefen wir aber die Guardia Civil", sagte der Vater vor Gericht aus. Seine Partnerin sei wegen des Vorfalls in Tränen ausgebrochen. Der Deutsche habe ihnen den Urlaub ruiniert.

Was der Angeklagte dazu sagte

Der 43-jährige Angeklagte gestand, dass er die Fotos geschossen hatte. Sie wurden im Gericht auch vorgezeigt. Allerdings habe ein ganz anderer Grund für die Aufnahmen dahinter gesteckt. Er wollte mit den Fotos die Handynutzung der Vierjährigen anprangern. Die Eltern hätten das Kind mit dem Smartphone alleine gelassen. "Meine Partnerin ist Lehrerin und wird ständig mit dem exzessiven Gebrauch von Handys bei Kindern konfrontiert."

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Er habe zu keinem Zeitpunkt den Genitalbereich des Kindes herangezoomt. Nun liegt es am Gericht, welchen von beiden Versionen es glaubt. Neben den drei Jahren Haft fordert die Staatsanwaltschaft 7.200 Euro Bußgeld und bis zu 3.000 Euro Entschädigung.

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