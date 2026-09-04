Zwölf Bootsmigranten erreichen Mallorca – bei Ankunft zünden sie Leuchtfeuer

Zwölf Migranten aus Nordafrika sind in der Nacht zum Freitag (4.9.) mit einem Boot im Hafen von Colònia de Sant Jordi im Süden Mallorcas angekommen. Das Boot erreichte den Hafen um 4.37 Uhr. Die Migranten wurden von Beamten der Ortspolizei von Ses Salines und der Guardia Civil aufgegriffen, wie die ständige Vertretung der spanischen Zentralregierung auf den Balearen mitteilte.

Nach Informationen des Online-Portals "Crónica Balear" zündeten die Insassen bei ihrer Ankunft Leuchtfeuer – offenbar aus Freude darüber, ihr Ziel unversehrt erreicht zu haben.

Polizeibericht warnte vor "hohem Risiko"

Die erneute Ankunft fällt in eine Debatte über einen Polizeibericht, der vor einem "hohen Risiko" von Migrantenankünften auf dem Seeweg auf dem spanischen Festland und den Balearen warnte. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez bestätigte am Donnerstag (3.9.) im Parlament die Existenz des Berichts.

Anlass für seine Äußerungen war die jüngste massive Ankunft von Migranten in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika. Sánchez stellte klar, dass sich die Warnung der Nationalpolizei nicht auf Ceuta bezogen habe, sondern ausschließlich auf Ankünfte auf dem Seeweg auf dem spanischen Festland und den Balearen.

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens reagierte darauf mit scharfer Kritik. Sie verlangte von Sánchez eine Erklärung, warum die Regionalregierung offenbar nicht über den Bericht informiert worden sei. „Die spanische Regierung verfügte über Berichte der Nationalpolizei, die vor massenhaften Ankünften irregulärer Migranten an den Küsten der Balearen warnten, und hat meine Regierung nicht informiert?“, schrieb Prohens auf X.

Zudem verlangte sie mehr Einsatzkräfte der staatlichen Sicherheitsbehörden sowie die Aktivierung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zum Schutz und zur Kontrolle der Seegrenzen. Diese Forderung hatte Prohens bereits im vergangenen Oktober nach Brüssel getragen, wo sie sich für einen stärkeren Einsatz von Frontex auf den Balearen einsetzte - ohne Erfolg.

Fast 5.000 Migranten seit Jahresbeginn

Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des spanischen Innenministeriums und der ständigen Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen 265 Boote mit insgesamt 4.946 Migranten auf den Balearen angekommen.

Im gesamten Jahr 2025 waren es 401 Boote mit 7.321 Menschen. Damit kamen damals 24,5 Prozent mehr Migranten und knapp 15 Prozent mehr Boote auf den Inseln an als 2024.