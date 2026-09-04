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Zwölf Migranten kommen in Colònia de Sant Jordi an – Bengalen bei der Ankunft

Zwölf Migranten aus Nordafrika sind in der Nacht zum Freitag (4.9.) mit einem Boot im Hafen von Colònia de Sant Jordi im Süden Mallorcas angekommen. Das Boot erreichte den Hafen um 4.37 Uhr.

Nach Informationen des Online-Portals "Crónica Balear" zündeten die Insassen bei ihrer Ankunft Bengalen – offenbar aus Freude darüber, ihr Ziel unversehrt erreicht zu haben. Mehr dazu hier. Mehr Informationen