Gelöschter Brand in Santa Maria flammt erneut auf – schwarze Rauchwolke über Mallorca

Ein Brand in verlassenen Viehställen in Santa Maria ist am Samstagnachmittag (5.9.) erneut aufgeflammt, obwohl die Feuerwehr ihn zuvor bereits gelöscht hatte. Das Feuer verursachte eine auf Mallorca kilometerweit sichtbare große schwarze Rauchwolke.

Das Feuer war gegen 2.30 Uhr in der Nacht ausgebrochen. Einsatzkräfte aus den Feuerwachen von Inca und Sóller rückten zum Ort des Geschehens aus und waren bis etwa 13 Uhr im Einsatz, anschließend galt der Brand zunächst als gelöscht. Als Vorsichtsmaßnahme evakuierten die Rettungskräfte vier Personen aus nahegelegenen Häusern aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung.

Feuerwehr muss erneut ausrücken

Gegen 16 Uhr flammte das Feuer jedoch wieder auf. Daraufhin wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Ibanat, der balearischen Naturschutzbehörde, erneut mobilisiert, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Nach Informationen des Online-Portals "Crónica Balear" sollen sich die Flammen nun auf ein anderes Grundstück ausgebreitet haben, auf dem sich ein Feld mit Solarmodulen befindet.

Das Feuer betrifft nun offenbar mehrere Häuser in der Gegend. Deshalb verlassen die Anwohner ihre Wohnungen und versuchen, den Flammen so gut wie möglich zu entkommen. Dabei retten sie auch ihre Haustiere.

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Derzeit sind Einsatzkräfte der Feuerwachen von Inca und Calvià sowie drei Hubschrauber und zwei Löschflugzeuge in dem Gebiet im Einsatz. Auch Beamte der Ortspolizei aus der Gegend sind vor Ort.

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