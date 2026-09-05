Massenkarambolage auf Mallorca: Unfallfahrer stand kurz vor Alkoholkoma und hatte keine Fahrerlaubnis

Der Lkw-Fahrer, der am Donnerstagmorgen (3.9.) auf der Inca-Autobahn Ma-13 einen schweren Auffahrunfall mit 17 Verletzten verursachte, hat laut Ermittlern fast das Zwölffache des für Berufskraftfahrer zulässigen Alkoholwerts im Blut gehabt. Der 63-Jährige durfte zudem seit April nicht mehr fahren: Ein Gericht in Barcelona hatte ihm den Führerschein entzogen. Bereits einen Tag vor dem Unfall hatte ihn die Guardia Civil im Hafen von Palma ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt.

Der Mann fährt nach Angaben der Polizei regelmäßig mit schweren Lastwagen zwischen Barcelona und Mallorca. Am Donnerstag kam er erneut auf die Insel. Nach der Ankunft im Hafen von Alcúdia machte er sich in Richtung Palma auf den Weg. Gegen 8.45 Uhr geriet er auf der Inca-Autobahn auf Höhe des Gewerbegebiets Son Castelló in einen Stau. Der Fahrer bremste nicht und fuhr in mehrere stehende Fahrzeuge. Diese wurden wiederum auf die Autos vor ihnen geschoben. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Massenkarambolage auf der Inca-Autobahn: Sechs Autos sind in den Unfall verwickelt. / Redaktion DM

Rettungskräfte versorgten 17 Verletzte. Fünf von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Unter den Betroffenen waren auch zwei Schwangere.

Fahrer wollte auf der Autobahn fliehen

Beamte der Verkehrsabteilung der Guardia Civil führten bei dem Lkw-Fahrer zunächst einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen sehr hohen Wert. Einen zweiten Test zur Bestätigung konnten die Beamten am Unfallort jedoch nicht durchführen. Der Mann versuchte nach Angaben der Ermittler, zu Fuß über die Autobahn zu fliehen. Die Polizisten hielten ihn auf und nahmen ihn fest.

Wegen des Unfalls blieb die Autobahn mehrere Stunden gesperrt. Abschleppdienste mussten die beteiligten Fahrzeuge bergen. Der Verkehr wurde über andere Strecken umgeleitet. Dennoch bildeten sich kilometerlange Staus.

Der Unfall verursachte kilometerlange Staus. / Redaktion DM

Der Lkw-Fahrer kam wegen leichter Verletzungen in das Universitätskrankenhaus Son Espases. Dort nahmen Ärzte ihm Blut ab. Die Analyse ergab nach Angaben aus Ermittlerkreisen einen Alkoholwert von fast dem Zwölffachen der für Berufskraftfahrer erlaubten Höchstgrenze. Diese liegt bei 0,3 Gramm Alkohol pro Liter Blut. Der Fahrer stand somit kurz vor einem Alkoholkoma.

Mehrfach wegen Verkehrsdelikten vorbestraft

Bei ihren Ermittlungen stellten die Beamten außerdem fest, dass der 63-Jährige bereits mehrfach wegen Verkehrsdelikten vorbestraft ist. Eine Richterin in Mataró bei Barcelona hatte ihn im April verurteilt, weil er im Juli 2025 unter Drogeneinfluss gefahren war und sich geweigert hatte, an einem Alkoholtest teilzunehmen. Seitdem war ihm die Fahrerlaubnis entzogen.

Bereits am Mittwoch (2.9.) gegen 5 Uhr morgens hatte die Guardia Civil den Mann bei einer Kontrolle nach seiner Ankunft im Hafen von Palma gestoppt. Die Beamten stellten fest, dass er trotz abgenommenen Führerscheins einen Lastwagen steuerte. Sie warfen ihm deshalb erneut ein Verkehrsdelikt sowie den Verstoß gegen eine gerichtliche Anordnung vor. Zugleich erhielt er eine Vorladung zu einem juicio rápido (Schnellverfahren) am kommenden Montag (7.9.) in Palma. Trotzdem setzte sich der Mann am folgenden Morgen wieder ans Steuer.

Am Freitagnachmittag (4.9.) wurde der 63-Jährige einer Richterin vorgeführt. Er machte von seinem Recht Gebrauch, nicht auszusagen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft ohne Kaution. Die Richterin gab dem Antrag statt. /bro

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