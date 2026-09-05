Neue Bootsankunft auf Mallorca: Migranten gehen in Illetes vor Wohnhäusern an Land

29 Migranten aus Ländern südlich der Sahara haben am Samstagmorgen (5.9.) gegen 10 Uhr die Küste von Illetes in Calvià erreicht. Die Gruppe ging in einem bebauten Küstenabschnitt mit einem kleinen Anleger vor den Wohnhäusern in erster Meereslinie an Land. Beamte der Guardia Civil aus Calvià und eine Sicherheitseinheit der Kommandantur griffen die Menschen dort auf.

Es war nicht die einzige Ankunft an diesem Samstag: Bis zum Vormittag erreichten insgesamt 56 Migranten in vier Flüchtlingsbooten Mallorca, Cabrera und Formentera. Alle Boote kamen nach Angaben der Regierungsdelegation auf den Balearen über die sogenannte Algerienroute.

Das in Illetes angelandete Flüchtlingsboot wurde an den Felsen festgemacht. / Lorenzo Marina

Zwölf Menschen vor Cabrera gerettet

Bereits gegen 7.30 Uhr hatte die Guardia Civil an der Cala Galiota, dem kleinen Strand von Colònia de Sant Jordi, vier Menschen aus Nordafrika aufgegriffen. Sie waren mit einem kleinen Boot an der Küste angekommen

Eine halbe Stunde zuvor, gegen 7 Uhr, retteten die spanische Seenotrettung Salvamento Marítimo und der Seefahrtdienst der Guardia Civil zwölf Menschen maghrebinischer Herkunft bei Cabrera. Um 9.35 Uhr folgte ein weiterer Einsatz südlich von Formentera. Dort wurden elf Migranten aus Nordafrika rund drei Seemeilen vor der Insel aus einem Boot gerettet.

"Hohes Risiko" von Migrantenankünften

Die aktuellen Ankünfte fallen mit einer Debatte über einen Polizeibericht zusammen, der vor einem "hohen Risiko" von Migrantenankünften auf dem Seeweg auf dem spanischen Festland und den Balearen warnte. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez bestätigte am Donnerstag (3.9.) im Parlament die Existenz des Berichts.

Die jüngste massive Ankunft von Migranten in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika hatte Sánchez zu seinen Äußerungen veranlasst. Die Warnung der Nationalpolizei habe sich jedoch nicht auf Ceuta bezogen, sondern ausschließlich auf Ankünfte auf dem Seeweg auf dem spanischen Festland und den Balearen, erklärte er.

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens forderte von Sánchez eine Erklärung, warum die Regionalregierung offenbar nicht über den Bericht der Nationalpolizei informiert worden sei. Ebenso verlangte sie mehr Einsatzkräfte der staatlichen Sicherheitsbehörden sowie die Aktivierung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, um die Seegrenzen zu schützen und zu kontrollieren. Diese Forderung hatte Prohens bereits im vergangenen Oktober nach Brüssel getragen, wo sie sich für einen stärkeren Einsatz von Frontex auf den Balearen einsetzte - ohne Erfolg.

Mehr als 5.000 Menschen seit Jahresbeginn

Bereits am Freitag hatten insgesamt 89 Migranten Mallorca und Formentera erreicht. Seit Jahresbeginn 2026 sind nach den vorliegenden Angaben 5.065 Menschen auf diesem Weg auf den Balearen angekommen. Im gesamten Jahr 2025 waren es 7.321 und 401 Boote.

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