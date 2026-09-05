Opa kann sich nicht wehren: Warum immer mehr ältere Menschen in Spanien Opfer von Überfällen werden

Das Geschäft mit dem Überfall auf ältere Frauen florierte: Eine Bande von 17 Kriminellen ließ sich in der Provinz Alicante nieder, wo die Guardia Civil die Gruppe schließlich zerschlug. Ihre Vorgehensweise: Zu zweit unterwegs, auf Gehwegen, in Bars und vor Geschäften auf Opfer lauern, auf Schmuck achten, unauffällig bis zum Hauseingang folgen und dort zuschlagen – möglichst ohne Zeugen.

Bei den Fällen, die im Rahmen der „Operation Kilada“ der Guardia Civil aufgedeckt wurden – dem jüngsten Polizeischlag gegen Banden, die in Spanien ältere Menschen überfallen –, berichteten die Betroffenen immer dasselbe: Die Täter, in diesem Fall junge Algerier, packten ihre Opfer am Hals oder warfen sie zu Boden. In fast allen Fällen hatten sie es auf Gold abgesehen.

Der Trick mit der Umarmung

Die Angriffe auf ältere Menschen haben laut Guardia Civil in diesem Sommer vor allem in Madrid, an der Costa Blanca sowie im Küstenbereich zwischen der Costa del Sol und der Costa Brava zugenommen. Der Sommer ist die beste Zeit für die „Jagd“. Pro Jahr werden in Spanien aktuell rund 200.000 Straftaten gegen Menschen über 65 registriert. Die meisten davon sind Diebstähle.

Raubüberfälle mit Gewalt sind der härtere, aber zahlenmäßig kleinere Teil der Fälle. Häufiger ist der „sanfte“ Diebstahl mittels der „herzlichen Umarmung“: Eine Täterin – meist handelt es sich um Frauen – nähert sich einer älteren Person, um wie einen Verwandten überschwänglich zu begrüßen. Sie küsst das Opfer, nimmt es in den Arm und betatscht es, um nach Wertsachen zu suchen.

100 aktive Spezialisten

Die Guardia Civil schreibt zwölf kriminellen Clans, die vier in Rumänien ansässigen Organisationen angehören, ein Monopol auf diese Art von Straftaten zu. Die Zahl der aktiven Spezialisten in ganz Spanien wird auf etwa 100 geschätzt. „Es vergeht kein Tag, an dem wir hier nicht acht oder neun ‚Umarmungen‘ registrieren“, berichtet ein Polizist in Alicante. „Das ist die häufigste Meldung, wenn wir auf Streife gehen. Jedes Jahr wird es schlimmer.“

Mehr als einen Monat brauchte ein betagtes Ehepaar in Madrid, um sich von den Verletzungen zu erholen, die den beiden zwei mutmaßlich osteuropäische Täter zugefügt hatten. Sie hatten das Ehepaar beim Verlassen eines Supermarktes beobachtet und folgten ihnen über eine Strecke von 500 Metern bis zum Eingang ihres Wohnhauses. Dort entschieden sie sich für den schnellen und brutalen Angriff. Ihre Beute: eine Goldkette. „Ältere Menschen können sich in so einer Situation einfach nicht verteidigen“, gibt ein Beamter der Guardia Civil zu bedenken. Es fehle an Beweglichkeit, Kraft und Reflexen, um sich zu schützen, geschweige denn, sich zu verteidigen oder einen Sturz auf den Boden abzufangen.

Die Guardia Civil kümmert sich unter anderem um die Opfer. / Guardia Civil

Angreifer bleiben unerkannt

Bei Senioren ist die Beute normalerweise gering. Dennoch sind sie wegen ihrer körperlichen Schwäche ein bevorzugtes Ziel – auch weil die Wahrscheinlichkeit am geringsten ist, dass sie ihre Angreifer identifizieren können.

Das erwähnte Ehepaar kam unter Schock im Gesundheitszentrum an. Augen, Nase, Wangenknochen und Mund waren von Blutergüssen gezeichnet. Doch die langfristigen Folgen des Überfalls bestehen fort: Die Frau ist verängstigt und will das Haus nicht mehr verlassen. Der Mann ist depressiv und besessen von dem Gedanken, sich nicht gewehrt zu haben. Die Täter wurden nicht gefunden; die Opfer erinnern sich lediglich daran, dass es sich um zwei junge Männer handelte.

Vielfach verwundbar

Die befragten Polizeiquellen beschreiben ein Phänomen, das saisonal zunimmt und Senioren zu einem bevorzugten Ziel der Alltagskriminalität in Spanien macht. Zum Spektrum der Straftaten gehören der Einsatz älterer Menschen als „Mulis“, um illegal erworbenes Geld an Geldautomaten abzuheben oder illegale Waren zu transportieren, der Diebstahl ihrer Identität, Misshandlungen in Pflegeeinrichtungen, Betrug und schließlich die häufigste Form: Beklauen oder Raub.

"Komm her, Hübscher!"

Wie weit verbreitet und mobil das Phänomen ist, zeigt der Umstand, dass „viele der Personen, die wir in Alicante oder Madrid festnehmen, bereits in Katalonien vorbestraft sind“, wie ein Beamter der Guardia Civil mitteilt. Zwischen 2022 und 2023 zerschlugen die Mossos d’Esquadra (katalanische Polizei) eines der größten Netzwerke und nahmen 17 Personen fest. Doch die Clans formieren sich neu: „Sie kommen problemlos nach Spanien und verlassen das Land wieder, weil sie Teil des Schengen-Raums sind.“

In Spanien wohnen sie unauffällig in einem ärmeren Stadtviertel. Jeden Morgen fährt ein Mann aus der Familie die Frauen in die „Einsatzzonen“. Ein Netzwerk an der Levante-Küste nutzte rund 40 verschiedene Fahrzeuge, um die polizeiliche Überwachung zu erschweren. Der Mann gibt die Anweisungen, die Frauen führen die Diebstähle aus. Sie wählen ihr Opfer aus und nähern sich lächelnd: „Komm her, Hübscher. Erinnerst du dich nicht an mich?“ Der Anführer beobachtet und greift ein, wenn es Probleme gibt.

Täter ohne Beschreibung

Häufig kommen die Täter nicht nur deshalb ungestraft davon, weil die Opfer keine Anzeige erstatten oder keine genaue Beschreibung liefern können. Zudem ziehen die Kriminellen während der Ermittlungen häufig weiter. Wenn es sich bei dem angegriffenen älteren Menschen noch dazu um einen ausländischen Touristen handelt, ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass die Ermittlungen im Sand verlaufen.

So wie Neapel für die Diebe von Touristenuhren oder Marokko für Haschischschmuggler als Heimatbasis gilt, befindet sich das Zuhause der zwölf identifizierten „Umarmungsclans“ in Rumänien. 2025 zerschlug die Policía Nacional mit Unterstützung der rumänischen Polizei zwei Banden und nahm dabei insgesamt 33 Personen fest.

Luxusvillen in Rumänien

In der Ortschaft Țăndărei zwischen Bukarest und dem Schwarzen Meer haben die wichtigsten Clans ihre Heimatbasis. Der Kontrast zu anderen Orten ist augenscheinlich: Luxusautos und prunkvolle Villen prägen das Straßenbild.

Dorthin gelangt auch das bei den Umarmungsdiebstählen erbeutete Gold. 2012 wurden in Torrevieja die Dumitru festgenommen, die erste große Bande von „Rentner-Jägern“, die in Spanien gefasst wurde. Die Beamten überraschten die Täter in ihrer Wohnung dabei, wie sie versuchten, einen vier Kilogramm schweren Sack mit Gold aus dem Fenster zu werfen, um ihn verschwinden zu lassen.

Seitdem schicken sie das Gold nach Rumänien, sobald sie 250 Gramm zusammenhaben, berichtet eine Quelle. Die Gewinne werden von den Clan-Patriarchen verteilt. Durchweg ältere Herren, die ihrerseits kaum Überfälle befürchten müssen.

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