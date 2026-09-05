Riskante Zickzackfahrt auf Palmas Paseo Marítimo endet mit Unfall

Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwochabend (2.9.) bei einem Unfall auf dem Paseo Marítimo in Palma leicht verletzt worden. Er war laut Angaben der Ortspolizei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und schlängelte sich zwischen anderen Fahrzeugen hindurch. Dabei prallte er gegen ein Auto und anschließend gegen einen geparkten Wagen.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 23.30 Uhr auf der Avenida Gabriel Roca auf Höhe der Hausnummer 29. Bei der Einsatzzentrale 092 ging die Meldung über einen Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto in Fahrtrichtung Portopí ein. Eine Streife der Ortspolizei fuhr daraufhin zum Unfallort.

Nach Angaben von Zeugen und den Erkenntnissen der Beamten war der 35-Jährige rasant auf einem leistungsstarken Motorrad unterwegs. Er überholte andere Verkehrsteilnehmer und wechselte dabei immer wieder die Spur.

Motorrad prallt gegen zwei Autos

Als ein Autofahrer ordnungsgemäß auf die rechte Nachbarspur wechseln wollte, stieß das Motorrad heftig gegen die rechte hintere Seite des Wagens. Dabei wurden die Tür und der Außenspiegel beschädigt. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Schwung des Sturzes rutschte der Mann weiter über den Asphalt und prallte gegen ein zweites Auto, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war. An dessen linker hinterer Seite entstanden leichte Schäden.

Das Motorrad nach dem Unfall auf dem Paseo Marítimo. / Policía Local

Rettungskräfte versorgten den Motorradfahrer zunächst an der Unfallstelle. Anschließend brachte ihn ein Krankenwagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Gesundheitszentrum. Seine Verletzungen waren nach Angaben der Behörden leicht. Die Beamten führten bei allen am Unfall beteiligten Fahrern Alkoholtests durch. Niemand zeigte Anzeichen einer Alkoholisierung, sämtliche Tests fielen negativ aus. Die Ortspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. /bro

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