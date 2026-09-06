80.000-Euro-Uhr vom Handgelenk gerissen – Deutscher bittet auf Mallorca um Hilfe

Diebstahl im Luxushafen: Ein deutscher Leser hat sich an die Mallorca Zeitung und weitere Medien gewandt, um auf den Raub seiner Luxusuhr in Portals Nous im Südwesten von Mallorca aufmerksam zu machen. Seine Hoffnung ist, dass die Veröffentlichung möglicherweise dabei helfen kann, die gestohlene Uhr wiederzufinden.

Laut der Nachricht des Deutschen geschah der Überfall am Samstag (5.9.) um 19.35 Uhr. Im Bereich Carrer Torrent wurde ihm eine hochwertige Patek Philippe Aquanaut im Wert von rund 80.000 Euro geraubt. "Es handelte sich nicht um einen unbemerkten Diebstahl: Zwei Täter waren beteiligt. Einer hielt mich fest, während der andere mir die Uhr gewaltsam vom Handgelenk riss. Anschließend wurde ich kräftig gegen ein Fahrzeug geschubst, sodass ich fast stürzte", schildert er den Tathergang.

Mutmaßliche Täter gefasst, aber geraubte Uhr bleibt verschwunden

Die Täter seien in ein Fahrzeug geflüchtet, wo ein dritter Komplize wartete. Anschließend seien sie von der Polizei verfolgt worden. Das Fahrzeug sei auf der Autobahn bei der Ausfahrt Gènova aufgehalten worden. "Das große Problem ist jedoch: Meine Patek Philippe wurde bei den Dieben bislang nicht gefunden", so der Geschädigte.

Es bestehe die Möglichkeit, dass die Luxusuhr während der Flucht irgendwo versteckt, zurückgelassen oder aus dem Fahrzeug geworfen wurde. Ob dies tatsächlich geschehen ist, sei derzeit allerdings nicht geklärt. "Der eine Täter hielt sich in Portals Nous in der Nähe des Cidon/The Ship Restaurant auf. Er könnte die Uhr auch dort in einem Gebüsch in der Nähe entsorgt haben", vermutet der Deutsche. "Für mich ist die Situation besonders bitter: Die mutmaßlichen Täter sind gefasst, aber die geraubte Uhr bleibt verschwunden."

Hinweise sollen an die Polizei weitergegeben werden

Er stehe mit der Polizei in Kontakt und wolle nun klären lassen, ob den verfolgenden Beamten während der Fahrt aufgefallen ist, dass etwas aus dem Fahrzeug herausgeworfen wurde. Ebenso hoffe er auf neue Erkenntnisse zum Verbleib der Uhr durch die Befragung der Beschuldigten. Doch er bittet auch die Leser um Mithilfe: Möglicherweise hätten Anwohner, Autofahrer, Spaziergänger oder Mitarbeiter von Geschäften in Portals Nous oder entlang der Fluchtroute in Richtung Autobahn bis zur Abfahrt Gènova etwas beobachtet oder einen ungewöhnlichen Gegenstand gefunden, so die Hoffnung.

Ein Originalbild der gestohlenen Uhr. / privat

Sollte jemand eine entsprechende Uhr gefunden haben oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Flucht gemacht haben, wäre er für jeden Hinweis dankbar. Er betont: "Selbstverständlich sollten entsprechende Informationen auch unmittelbar an die zuständige Polizei bzw. Guardia Civil weitergegeben werden".

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