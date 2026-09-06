Die Hitze vor dem nassen Wetterumschwung: Auf Mallorca ist Abkühlung in Sicht

Es ist Anfang September und fühlt sich noch immer an wie August: An diesem Wochenende hat der Sommer auf Mallorca temperatur- und sonnentechnisch noch einmal richtig aufgedreht. Der spanische Wetterdienst Aemet hat am Sonntag (6.9.) Höchsttemperaturen von 38,9 Grad in Petra und Llucmajor registriert. Auch in Sa Pobla (38,5 Grad), Manacor (38,3 Grad), Sineu und Pollença (jeweils 38,1 Grad) war es brütend heiß. Fast überall auf der Insel galt die Warnstufe Gelb wegen Hitze.

Das Wetter auf Mallorca zum Wochenstart

Auch für Montag (7.9.) und Dienstag (8.9.) hat Aemet wieder Hitzewarnungen ausgegeben, wenn auch nicht mehr so flächendeckend. Am Montag gilt die Warnstufe Gelb wegen hoher Temperaturen bis 37 Grad in der Inselmitte, im Südwesten und Südosten.

Am Dienstag wandert der gelbe Fleck auf der Karte weiter nördlich: Dann herrscht nur noch in der Inselmitte und im Nordosten Warnstufe Gelb, wobei an der Küste mit bis zu 38 Grad die höchsten Werte erwartet werden. Am kühlsten bleibt es stets in der Tramuntana.

Sonne satt am Montag macht einen Schirm beim Strandbesuch unabdingbar. Es weht ein schwacher Nordwind, der am Nachmittag auf Ost dreht.

Der Sommer startet auf Mallorca dieser Tage noch einmal richtig durch. / Simone Werner

Morgendlicher Dunst und vereinzelte Nebelbänke begrüßen den Dienstag. Am Vormittag kann es in der Inselmitte und im Osten bewölkt sein, nachmittags scheint die Sonne dann wieder ungehindert. Am Abend zeigt sich der Himmel über Palma und Santa Maria laut Vorhersage wieder voller Wolken.

Wetterumschwung am Mittwoch

Die Sonnenanbeter auf Mallorca müssen dann in der Mitte der Woche ganz stark sein: Der spanische Wetterdienst prognostiziert ab Mittwoch (9.9.) einen drastischen Wetterumschwung mit lokal starken Regenschauern, stärkerem Wind und sinkenden Temperaturen. Die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge liegt bei 85 Prozent, es kann auch kräftig gewittern.

Gegen Abend soll sich das Wetter wieder beruhigen. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von 29 Grad (Lluc), an den meisten Orten der Insel werden knapp über 30 Grad erwartet. In Llucmajor könnten noch einmal 34 Grad erreicht werden.

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Am Donnerstag (10.9.) wird es noch ein wenig kühler, mit Temperaturen, die sich überwiegend zwischen 27 und 29 Grad bewegen dürften. Auch sind am Vormittag nochmals Schauer möglich, am Nachmittag wird es wohl wolkig. Ob die Tendenz anhält oder das Strandwetter noch einmal ein Comeback versucht, wird sich im Laufe der Woche zeigen.