Neue Flagge auf Mallorca: Dieses Zeichen sollten Badegäste jetzt kennen

August und September bringen nicht nur einige glühend heiße Tage mit sich, die den Mallorquinern zu schaffen machen, sondern auch dunklen Himmel, Donner und Blitze. Wenn sich ein Gewitter der Küste nähert, wird es an den Stränden gefährlich. Zwar sind Unfälle durch Blitzeinschläge selten, doch ihre Folgen können tödlich sein: An der Cala Mesquida tötete ein Blitz im Jahr 2022 einen Deutschen und einen Schweizer.

Um dieser Gefahr möglichst zuvorzukommen, haben die Gemeinden Sóller und Capdepera eine neue Präventionsmaßnahme eingeführt: die Blitzflagge, ein spezielles Signal, das Badegäste vor vorhandenen oder herannahenden Gewittern warnt. Sóller setzte die neue Flagge bereits zu Beginn der diesjährigen Badesaison ein.

Gelbe Flagge warnt, rote Flagge schließt den Strand

Nach Angaben von Gonzalo Barbesín, dem Verantwortlichen des Unternehmens, das den Rettungs- und Bademeisterdienst koordiniert, entstand die Idee aus einem praktischen Bedürfnis heraus. Gesucht wurde ein Warnsignal, das leicht zu erkennen und möglichst allgemein verständlich ist.

Wenn die Rettungsschwimmer feststellen, dass sich ein Gewitter dem Strand nähern könnte, hissen sie die Gewitterflagge zusammen mit der gelben Flagge. Damit warnen sie vor der Gefahr von Blitzeinschlägen und fordern die Badegäste zu besonderer Vorsicht auf.

Die neue Blitz-Flagge in Capdepera. / Pere Morell

Die Rettungsteams verfolgen die Entwicklung der Gewitter mit Wetter-Apps und meteorologischen Überwachungssystemen. Erreicht das Gewitter die Gegend oder steigt das Risiko deutlich an, hissen die Rettungsschwimmer zusätzlich die rote Flagge. Dann wird der Strand geschlossen. Badegäste sollen sowohl das Wasser als auch den Strand verlassen.

"Oh Schreck, sie sieht aus wie eine Piratenflagge"

In Capdepera ist die Blitzflagge noch eine Neuheit. So sehr, dass sich mehr als ein Badegast wunderte, als die Rettungsschwimmer von Cala Mesquida sie hissten, um zu demonstrieren, wie sie funktioniert: „Oh Schreck, sie sieht aus wie eine Piratenflagge“, sagte ein Badegast lachend.

Auch ein Mitarbeiter eines Chiringuito (Strandlokal), der nach eigenen Angaben seit fast 24 Jahren am Strand arbeitet, hatte eine solche Warnflagge bislang noch nie gesehen. Er begrüßte die zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, wies aber darauf hin, dass Badegäste ihre Bedeutung kennen müssten, um Verwechslungen zu vermeiden.

Keine Erfindung der Gemeinden auf Mallorca

Ein anderer Strandbesucher sprach sich dafür aus, das System auf alle Strände Mallorcas auszuweiten. Auch Rettungsschwimmer in der Gemeinde befürworten dies. Capdeperas Bürgermeisterin Núria García erklärte, die Gemeinde wolle mit der neuen Kennzeichnung die Sicherheit erhöhen und bei Gewittern klarer informieren. Dabei spielt auch der tödliche Blitzeinschlag von Cala Mesquida im Jahr 2022 eine Rolle.

Die Gewitterflagge selbst ist keine Erfindung der beiden mallorquinischen Gemeinden. Ähnliche Systeme werden bereits in Ländern wie Argentinien und Brasilien innerhalb der Sicherheitsprotokolle von Rettungsdiensten eingesetzt. /bro

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