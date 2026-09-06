Vergewaltigung einer 15-Jährigen im Hotel: Mann aus Palma zu Haft verurteilt

Ein Gericht in Sevilla hat einen 60-jährigen Mann aus Palma wegen der Vergewaltigung einer 15-Jährigen zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Der Mann hatte über Jahre eine enge, beinahe familiäre Beziehung zu dem Mädchen und dessen Familie aufgebaut und ihr regelmäßig Geld und Geschenke gegeben. Die Tat ereignete sich im August 2025 in einem Hotel in Sevilla. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage hatten zunächst vereinbart, die Haftstrafe zur Bewährung auszusetzen. Nun muss der Mann die zwei Jahre vollständig verbüßen.

Nach dem Urteil der siebten Kammer des Provinzgerichts Sevilla kannte der Mann die Jugendliche bereits seit deren Kindheit. Als sie zehn Jahre alt war, begann er, regelmäßig Kontakt zu ihr zu suchen. Er rief sie an, schenkte ihr Dinge und lud sie zu Familienfeiern auf Mallorca ein. Mit der Zeit intensivierte sich der Kontakt. Der Mann gab der Jugendlichen häufig Geld und beschenkte sie. Ihre Familie befand sich laut Urteil in einer schwierigen finanziellen Lage. Nach Auffassung des Gerichts nutzte er dies aus, um ihr Vertrauen zu gewinnen.

Vergewaltigung bei Treffen in Sevilla

Im August 2025 verabredete sich der Mann mit der damals 15-Jährigen in Sevilla. Das Mädchen hatte seine Mutter um Erlaubnis für die Reise gebeten. In Sevilla ging der Mann zunächst mit ihr in ein Einkaufszentrum und kaufte ihr Parfüm und einen Schlafanzug. Anschließend gingen beide essen und fuhren in ein Hotel. Dort hatte der Mann ein Zimmer mit Doppelbett gebucht.

Als beide im Bett lagen, entfernte der Mann ein Kissen, das die Jugendliche als Trennung zwischen ihnen platziert hatte. Er hielt sie an den Armen fest und legte sich auf sie. Das Mädchen sei „wie gelähmt und unter Schock“ gewesen, heißt es in der Entscheidung des Gerichts. Der Mann küsste und berührte sie gegen ihren Willen, zog sie aus und vergewaltigte sie. Im Laufe der Nacht kam es laut Urteil mehrfach zu sexuellen Übergriffen.

Am nächsten Morgen brachte der Mann die Jugendliche zu einem Bahnhof. Sie fuhr mit dem Zug zurück in ihren Wohnort. Dort erzählte sie ihrer Mutter, was geschehen war. Die Mutter brachte sie in ein Krankenhaus. Ärzte stellten Verletzungen fest, die mit einer Vergewaltigung vereinbar waren.

150.000 Euro Entschädigung für das Opfer

Anschließend zeigte die Familie den Mann bei der Nationalpolizei an. Wenige Tage später nahmen Beamte ihn in Palma fest. Seitdem befindet er sich in Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich 14 Jahre Gefängnis gefordert. Bei der Verhandlung Ende Juli einigten sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage jedoch auf eine Strafe von zwei Jahren. Der Angeklagte räumte die Tat vor Gericht ein. Zuvor hatte er 150.000 Euro als Entschädigung für das Opfer hinterlegt.

Teil der Vereinbarung war der Antrag, die Gefängnisstrafe zur Bewährung auszusetzen. Dadurch wäre der Mann unmittelbar freigekommen. Die Richter lehnten dies jedoch wegen der „außerordentlichen Schwere“ des Falls ab. Bei derart schwerwiegenden Taten würde das vorrangige Interesse der Minderjährigen nicht ausreichend geschützt, wenn der Mann nach lediglich einem Jahr Haft praktisch ohne weitere Konsequenzen freikäme, begründete das Gericht seine Entscheidung.

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