Beim Wandern auf Mallorca in Schwierigkeiten geraten: Hubschrauber der Guardia Civil muss zweimal ausrücken

Die Guardia Civil hat am Samstag (5.9.) auf Mallorca zwei Wanderer aus schwer zugänglichem Gelände auf Mallorca gerettet. Beteiligt an den Rettungsaktionen waren auch Mitarbeiter des Rettungsdienstes SAMU 061.

Der erste Einsatz trug sich am Vormittag zu. Eine 27-jährige Spanierin hatte sich bereits am Vortag bei einer Wanderung verletzt und konnte wegen starker Knieschmerzen nicht mehr weiterlaufen. Sie hatte im Refugi de s’Arenalet d’Albarca Schutz gefunden.

Die Rettungskräfte flogen mit einem Hubschrauber der Guardia Civil zu der Berghütte. Nach der Landung in der Nähe untersuchte ein Arzt die Frau und stellte den Verdacht auf eine Verstauchung fest. Die Wanderin wurde versorgt und anschließend zur Luftwaffenbasis Son Sant Joan geflogen, wo sie von einem Angehörigen in Empfang genommen wurde.

Schwede nahe Sant Elm gerettet

Am Nachmittag folgte ein zweiter Einsatz. Ein 75-jähriger Schwede war auf einer geführten Wanderung in Richtung Sant Elm unterwegs, als er auf Höhe des Puig Gros plötzlich starke gesundheitliche Beschwerden bekam und die Tour nicht fortsetzen konnte.

Erneut rückten die Bergretter gemeinsam mit einem Arzt per Hubschrauber aus. Wegen des schwierigen Geländes konnte die Maschine nicht landen. Die Einsatzkräfte stiegen deshalb zum Wanderer hinab und versorgten ihn vor Ort. Anschließend wurde der 75-Jährige mit einer Rettungswinde in den Hubschrauber gebracht und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus geflogen.