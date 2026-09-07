Das große Schwitzen hat bald ein Ende: Der Hochsommer auf Mallorca ist wohl endgültig vorbei

Auf Mallorca jagt dieser Tage eine Wetterwarnstufe die nächste: Erst warnt der spanische Wetterdienst Aemet sowohl am Montag (7.9.) als auch am Dienstag (8.9.) vor hohen Temperaturen, am Mittwoch (9.9.) steht dann erneut Warnstufe Gelb, diesmal aber wegen Starkregens auf dem Wetterprogramm. Doch schauen wir uns einen Tag nach dem anderen im Detail an:

Besonders heiß ist es am Montag (7.9.) im Inselinneren, an der Ostküste, im Süden wie auch im Südwesten. In all den genannten Regionen gilt noch bis 19 Uhr Warnstufe Gelb. Bis zu 37 Grad werden erreicht.

Am Dienstag (8.9.) verlagert sich der gelbe Fleck auf der Aemet-Karte dann gen Norden: Ab dem Mittag herrscht in der Inselmitte, im Norden, Nordosten und auch an der Westküste Warnstufe Gelb. Spitzenreiter in Sachen Temperaturen ist Pollença mit 38 Grad. Sa Pobla liegt mit 37 Grad direkt dahinter. In der Balearen-Hauptstadt wird es mit "nur" 32 Grad vergleichsweise angenehm. Auch an anderen Orten im Süden ist es im Vergleich zum Vortag etwas kühler.

Der Hochsommer geht dieser Tage zu Ende. / Simone Werner

Drastischer Wetterumschwung angekündigt

Nachts gibt es nicht auf der ganzen Insel Tropennächte, am wärmsten bleibt es in Felanitx mit 24 Grad. Das große nächtliche Schwitzen sollte für dieses Jahr definitiv vorbei sein. Wer dieser Tage im Meer baden will, sollte den Dienstag dafür nutzen.

Zur Wochenmitte (9.9.) steht dann der große Wetterumschwung an. Der Tag beginnt fast überall auf der Insel mit dicken Regenwolken. Auch gewittern soll es nach der Vorhersage von Aemet. Ab dem Mittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit an allen Orten bei 100 Prozent. Zum späteren Abend hin sinkt sie.

Bloß keine Küstenwanderung machen!

Ab 8 Uhr gilt auf der ganzen Insel Warnstufe Gelb wegen Sturms und Regens. Ab 10 Uhr gilt dann auch an den Küsten im Westen, Norden und Nordosten Warnstufe Gelb wegen starken Windes und hoher Wellen. Ab 16 Uhr gilt dann auch an der Küste im Osten Warnstufe Gelb. Bitte brechen Sie auf keinen Fall zu einer Küstenwanderung auf!

An den Stränden der Insel merkt man dieser Tage schon deutlich, dass die Hochsaison vorbei ist. / Simone Werner

Im Vergleich zum Vortag fallen die Temperaturen deutlich. Für Sa Pobla etwa sind nur noch 30 Grad gemeldet, für Lluc 29 Grad. Die Temperaturwerte in der Nacht ähneln denen von der Nacht davor. Für Palma sagt Aemet 22 Grad vorher, für Sa Pobla 20 Grad. In Lluc dürfte man bei 15 Grad erstmals wieder eine richtige Decke brauchen.

Am Donnerstag (10.9.) wird es noch ein wenig kühler. Für viele Orte sind 29 Grad gemeldet. Schauer sind möglich, an den meisten Orten sollte es aber trocken bleiben. Der Wind weht aus Norden. Packen Sie die Decken aus! Für die Nacht sagt Aemet Werte zwischen 14 und 20 Grad vorher.