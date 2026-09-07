Frischgebacken: Baby kommt in Konditorei in Arenal zur Welt

Ungewöhnlicher Einsatz für die Ortspolizei von Llucmajor: Am Sonntagmorgen (6.9.) hat eine Frau ihr Kind in einer Konditorei in Arenal zur Welt gebracht. Mutter und Baby waren nach der Geburt wohlauf und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr in einem Geschäft im Carrer Maria Antònia Salvà. Die Schwangere hatte offenbar plötzlich Wehen bekommen und dort um Hilfe gebeten.

Polizisten als Hebammen

Mehrere Streifen der Ortspolizei sowie ein Krankenwagen wurden alarmiert. Die Polizisten erreichten die Konditorei jedoch noch vor den Rettungskräften. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Geburt bereits begonnen. Die Beamten unterstützten die Frau, bis die Sanitäter eintrafen.